ГУУ и «Меркатор Калуга» подписали соглашение о сотрудничестве

29 мая Государственный университет управления и завод «Меркатор Калуга» подписали соглашение о сотрудничестве.

Ректор ГУУ Владимир Строев и директор ООО «Меркатор Калуга» Николай Соловьев договорились о долгосрочном партнерстве в целях решения задач качественного кадрового и научного обеспечения в области машиностроения.

Студенты университета смогут стать стажерами на заводе лидера российского рынка дорожной и коммунальной техники, а работники «Меркатор Калуга» пройдут повышение квалификации и переподготовку в первом управленческом.

Также соглашение предполагает сотрудничество в научной и научно-производственной сферах, реализацию совместных инновационных проектов и дальнейшее повышение уровня организационно-экономического взаимодействия сторон.

Напомним, что история Государственного университета управления насчитывает более 104 лет и долгое время он был единственным, кто занимался подготовкой отраслевых управленцев. Сегодня ГУУ входит в Топ-5 университетов России по направлению «Государственное и муниципальное управление» и является лидером в проектном обучении.

