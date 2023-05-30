ГУУ и «Меркатор Калуга» подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
29 мая Государственный университет управления и завод «Меркатор Калуга» подписали соглашение о сотрудничестве.
Ректор ГУУ Владимир Строев и директор ООО «Меркатор Калуга» Николай Соловьев договорились о долгосрочном партнерстве в целях решения задач качественного кадрового и научного обеспечения в области машиностроения.
Студенты университета смогут стать стажерами на заводе лидера российского рынка дорожной и коммунальной техники, а работники «Меркатор Калуга» пройдут повышение квалификации и переподготовку в первом управленческом.
Также соглашение предполагает сотрудничество в научной и научно-производственной сферах, реализацию совместных инновационных проектов и дальнейшее повышение уровня организационно-экономического взаимодействия сторон.
Напомним, что история Государственного университета управления насчитывает более 104 лет и долгое время он был единственным, кто занимался подготовкой отраслевых управленцев. Сегодня ГУУ входит в Топ-5 университетов России по направлению «Государственное и муниципальное управление» и является лидером в проектном обучении.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 30.05.2023
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