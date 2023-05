Город выставил на торги коммерческое помещение в Савеловском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлено коммерческое помещение на севере столицы площадью более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Город регулярно предлагает предпринимателям различные объекты недвижимости для развития собственного бизнеса. Сейчас на торги по продаже выставлено нежилое помещение площадью 1,1 тысячи квадратных метров на первом этаже многоквартирного дома в Савеловском районе. Открытый аукцион пройдет 16 июня. Победитель сможет использовать объект по своему усмотрению: открыть там культурно-досуговое учреждение, предприятие сферы услуг или торговли», — рассказал Иван Щербаков.

Объект расположен по адресу: Башиловская улица, дом 21. Помещение имеет четыре отдельных входа, к нему подведена холодная и горячая вода, канализация, электроснабжение и центральное отопление.

Жилой дом находится в районе со сложившейся многоэтажной застройкой, рядом с остановками общественного транспорта и в 15 минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская».

Заявочная кампания завершится 7 июня. Торги пройдут онлайн. Для участия в них понадобится регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, размещается на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,3 тысячи объектов недвижимости.

Подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

