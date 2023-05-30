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В Политехе открыли лабораторию квалиметрии и моделирования в управлении качеством

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялось торжественное открытие «Учебной лаборатории квалиметрии и моделирования в управлении качеством» на базе Высшей школы сервиса и торговли ИПМЭиТ. Её открыли проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина и директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Лаборатория находится в современном научно-образовательном комплексе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли в аудиториях 2604 и 2605 и располагает высокотехнологичными установками и комплексами для эффективного обучения и получения практического опыта в сфере управления качеством, среди которых:

  • лабораторный комплекс «Инструментальный аудит в бережливом производстве», предназначенный для изучения и сравнения энергоэффективности различных потребителей электроэнергии и теплоизоляционных материалов, получения практических навыков по телевизионной диагностике зданий и сооружений;
  • лабораторная установка «Моделирование систем метрологического обеспечения», позволяющим использовать тренажеры-симуляторы лабораторных стендов. Тренажеры-симуляторы представляют собой виртуальные аналоги реальных учебных стендов и позволяют выполнять осмотр стенда в целом, проверку правильности собранных схем, вывод сообщений об ошибках при наборе схем, построение динамических характеристик;
  • лабораторный комплекс «Моделирование процессов обеспечения бережливого производства» позволяет проектировать эффективные модели управления бизнес-процессами на предприятиях с использованием инструментов бережливого производства;
  • цифровой комплекс «Моделирование измерительных приборов в квалиметрии». Виртуальная лаборатория позволяет студентам ознакомиться с измерительными приборами, позволяет приобрести навыки их использования;
  • лабораторная установка «Квалиметрический контроль геометрических параметров 2D объектов».

Для каждой установки и комплекса разработаны лабораторные работы, на сегодня их насчитывается более тридцати. Они позволяют отработать основы квалиметрических измерений, применение инструментария бережливого производства, освоить основы моделирования процессов управления качеством на предприятии.

,Открытие лаборатории является важным шагом в развитии нашего университета. Мы уверены, что лаборатория станет местом, где студенты и преподаватели смогут работать вместе над новыми идеями и проектами, которые приведут к достижениям в учебе и науке,— сказала на торжественной церемонии открытия проректор по учебной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

Возможности лаборатории квалиметрии и моделирования в управлении качеством позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих комплексными цифровыми компетенциями в области управления качеством, бережливого производства, квалиметрии и аудита, что позволяет быть уверенными в качестве подготовки выпускников и их востребованности на современных высокотехнологичных производствах, — отметил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

По мнению директора ВШСиТ Ирины Капустиной Лаборатория позволяет проводить лабораторные работы по метрологии, стандартизации и сертификации как на учебном оборудовании, так и на 3D симуляторе.

Среди них — цифровые комплексы, позволяющие провести эксперимент сначала в симуляторе, а затем перенести его в реальные условия. Более того, лаборатория оснащена передовым программным обеспечением для точного получения и трансляции результатов работы и их обработки, — подытожила Ирина Капустина.

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