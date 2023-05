В Политехе открыли лабораторию квалиметрии и моделирования в управлении качеством

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялось торжественное открытие «Учебной лаборатории квалиметрии и моделирования в управлении качеством» на базе Высшей школы сервиса и торговли ИПМЭиТ. Её открыли проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина и директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Лаборатория находится в современном научно-образовательном комплексе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли в аудиториях 2604 и 2605 и располагает высокотехнологичными установками и комплексами для эффективного обучения и получения практического опыта в сфере управления качеством, среди которых:

лабораторный комплекс «Инструментальный аудит в бережливом производстве», предназначенный для изучения и сравнения энергоэффективности различных потребителей электроэнергии и теплоизоляционных материалов, получения практических навыков по телевизионной диагностике зданий и сооружений;

лабораторная установка «Моделирование систем метрологического обеспечения», позволяющим использовать тренажеры-симуляторы лабораторных стендов. Тренажеры-симуляторы представляют собой виртуальные аналоги реальных учебных стендов и позволяют выполнять осмотр стенда в целом, проверку правильности собранных схем, вывод сообщений об ошибках при наборе схем, построение динамических характеристик;

лабораторный комплекс «Моделирование процессов обеспечения бережливого производства» позволяет проектировать эффективные модели управления бизнес-процессами на предприятиях с использованием инструментов бережливого производства;

цифровой комплекс «Моделирование измерительных приборов в квалиметрии». Виртуальная лаборатория позволяет студентам ознакомиться с измерительными приборами, позволяет приобрести навыки их использования;

лабораторная установка «Квалиметрический контроль геометрических параметров 2D объектов».

Для каждой установки и комплекса разработаны лабораторные работы, на сегодня их насчитывается более тридцати. Они позволяют отработать основы квалиметрических измерений, применение инструментария бережливого производства, освоить основы моделирования процессов управления качеством на предприятии.

, Открытие лаборатории является важным шагом в развитии нашего университета. Мы уверены, что лаборатория станет местом, где студенты и преподаватели смогут работать вместе над новыми идеями и проектами, которые приведут к достижениям в учебе и науке ,— сказала на торжественной церемонии открытия проректор по учебной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

Возможности лаборатории квалиметрии и моделирования в управлении качеством позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих комплексными цифровыми компетенциями в области управления качеством, бережливого производства, квалиметрии и аудита, что позволяет быть уверенными в качестве подготовки выпускников и их востребованности на современных высокотехнологичных производствах , — отметил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

По мнению директора ВШСиТ Ирины Капустиной Лаборатория позволяет проводить лабораторные работы по метрологии, стандартизации и сертификации как на учебном оборудовании, так и на 3D симуляторе.

Среди них — цифровые комплексы, позволяющие провести эксперимент сначала в симуляторе, а затем перенести его в реальные условия. Более того, лаборатория оснащена передовым программным обеспечением для точного получения и трансляции результатов работы и их обработки , — подытожила Ирина Капустина.

