В Нагатинском Затоне построят два комплекса с магазинами, кафе и галереей современного искусства

Город выделил инвестору 0,9 гектара земли на проспекте Андропова. На этих участках столичная компания возведет два многофункциональных комплекса. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для реализации масштабных инвестиционных проектов инвестору на пять лет предоставлено два земельных участка на проспекте Андропова около культурно-развлекательного кластера “Остров мечты” и Южного речного вокзала. Он сможет возвести многофункциональные комплексы с магазинами, кафе, ресторанами и галереей современного искусства. Общая площадь объектов превысит 20 тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Москва выделяет землю без торгов для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов, если их параметры соответствуют критериям масштабного инвестиционного проекта. Это создает дополнительные рабочие места и обеспечивает приток инвестиций в экономику города.

Новые комплексы дополнят сложившуюся в Нагатинской пойме городскую среду, считают в компании Regions Development, которая займется строительством. Здесь есть крупнейший в Европе крытый парк развлечений “Остров мечты”, концертный зал “Москва”, ландшафтный парк площадью 44 гектара, где в теплое время года жителям столицы доступны пространства для комфортного и активного отдыха, летний кинотеатр, детские площадки, кафе и рестораны. Кроме этого, скоро в Нагатинской пойме приступят к возведению уличного парка развлечений.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

