В Бутырском районе инвестор завершает строительство двух корпусов бизнес-центра по городской программе

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершается строительство двух корпусов будущего делового центра в Бутырском районе. Специалисты заканчивают монтаж лифтового оборудования и ведут фасадные работы. Объекты возводят в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

«В рамках первого соглашения, подписанного в 2020 году по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор строит “Останкино Business Park”. Его площадь составит 88,4 тысячи квадратных метров. В будущем здесь смогут трудоустроиться около семи тысяч человек, более 1,6 тысячи рабочих мест будет создано в рамках городской программы. Сейчас завершается монтаж лифтового оборудования в четвертом и пятом корпусах. Также готово все основное инженерное оборудование. Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле 2024 года», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, в четвертом корпусе на 80 процентов завершен монтаж теплых витражей и вентилируемого фасада, на 70 процентов выполнена отделка мест общего пользования. В пятом корпусе строители приступили к монтажу вентфасада на торцах здания.

Также ведется благоустройство прилегающей территории. Возле четвертого корпуса укладывают плитку и асфальт, возле пятого завершаются работы по вертикальной планировке.

«Девелопером проекта является компания “Пионер”. Инвестиции в первую очередь строительства (корпуса 2 и 3) составили пять миллиардов рублей, а в целом в реализацию проекта компания планирует вложить 17,8 миллиарда рублей. Помимо офисных помещений, в бизнес-парке предусмотрена насыщенная инфраструктура, рассчитанная на работников и жителей города. На первых этажах откроются магазины и кафе, в одном из корпусов будет работать фитнес-центр. На центральной площади появятся летние веранды», — сообщила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

Всего в рамках проекта планируется построить шесть корпусов, два из них уже введены в эксплуатацию в 2022 году. В апреле текущего года коммерческие помещения (их всего 115) в третьем корпусе начали передавать собственникам. На время строительных работ будут организованы защитные покрытия в местах общего пользования. Завершить выдачу ключей планируется во втором квартале 2023 года.

В районах Бутырский и Ростокино инвестор создаст более 11 тысяч рабочих мест

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку столичных районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программа была распространена и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесены изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на срок от шести до 12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут онлайн на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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