Благодаря выделенным полосам на четырех улицах ЦАО повысилась безопасность движения

В 2022 году в Москве открыли 45 новых выделенных полос. В результате транспортная инфраструктура ЦАО расширилась почти на километр. Нововведение привело к положительным изменениям в скорости движения и комфорте для более чем 46 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются новыми участками дорог. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем повышать комфорт и безопасность поездок в городском транспорте. В прошлом году мы ввели 45 километров выделенных полос. Благодаря им точнее соблюдается расписание, а на некоторых улицах в центре города автобусы и электробусы в часы пик стали ходить быстрее в среднем в два раза. Ввод выделенной полосы также снижает аварийность городского транспорта до 30–40 процентов», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, время поездок на некоторых участках семи маршрутов городского транспорта сократилось до девяти минут.

Выделенная полоса на улице Грузинский Вал длиной 400 метров позволила городскому транспорту на пяти маршрутах беспрепятственно подъезжать к Белорусскому вокзалу и станции метро «Белорусская». Ранее это занимало около 15 минут, но после открытия новой инфраструктуры составило шесть минут — это примерно в 2,5 раза быстрее.

Новая выделенная полоса на площади Тверская Застава у станции метро «Белорусская» позволила организовать разворот маршрутов м32 и Т54 прямо на площади. У пассажиров этих маршрутов появилась удобная пересадка на Замоскворецкую линию метро, первый Московский центральный диаметр и автобусы, идущие по 1-й Тверской-Ямской и Ленинградскому шоссе.

На Тишинской площади новая инфраструктура позволила обособить остановку наземного городского пассажирского транспорта от проезжей части. Это увеличило безопасность движения сразу на двух перекрестках, а проходящий здесь автобус № 366 может поворачивать на Большую Грузинскую улицу из своей полосы движения.

Жители домов вблизи Даниловской и Павелецкой набережных, 2-го и 3-го Павелецкого проездов теперь могут в два раза быстрее проезжать участок Кожевнической улицы на подъезде к Павелецкому вокзалу — новая выделенная полоса длиной 180 метров позволила 12 тысячам пассажиров ежедневно экономить время в пути до метро. Изменения в движении на этой улице не повлияли на количество полос для личного автотранспорта.

Новые выделенные полосы открываются в районах Москвы

