Банк «РОССИЯ» выступил организатором размещения облигаций АО «ЗАСЛОН» Банк «РОССИЯ» организовал успешное размещение 3-летних биржевых облигаций АО «ЗАСЛОН». Объем размещения составил 1 млрд рублей, срок погашения – 3 года. В кратчайшие сроки удалось реализовать по открытой подписке 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Количество сделок при размещении превысило 2 700 шт., что обеспечило выпуску облигаций высокую ликвидность. Диапазон доходности по купону при размещении составил 12,5% годовых. В настоящее время облигации торгуются по цене выше номинала, а объем торгов – один из самых крупных среди облигаций сопоставимых компаний-эмитентов, что отражает значительный интерес инвесторов к данному выпуску. Справка: Акционерное общество «ЗАСЛОН» – крупнейший научно-технический центр с компетенциями в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники.

