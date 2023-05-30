Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» выступил организатором размещения облигаций АО «ЗАСЛОН»
Банк «РОССИЯ» организовал успешное размещение 3-летних биржевых облигаций АО «ЗАСЛОН».
Объем размещения составил 1 млрд рублей, срок погашения – 3 года.
В кратчайшие сроки удалось реализовать по открытой подписке 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Количество сделок при размещении превысило 2 700 шт., что обеспечило выпуску облигаций высокую ликвидность. Диапазон доходности по купону при размещении составил 12,5% годовых.
В настоящее время облигации торгуются по цене выше номинала, а объем торгов – один из самых крупных среди облигаций сопоставимых компаний-эмитентов, что отражает значительный интерес инвесторов к данному выпуску.
Справка:
Акционерное общество «ЗАСЛОН» – крупнейший научно-технический центр с компетенциями в области разработки, производства и поставки информационных и комплексных систем автоматизированного управления, программного обеспечения, приборостроения и микроэлектроники.
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