Алексей Херсонцев дал старт обучению более 6 тысяч госслужащих принципам клиентоцентричности

В России 29 марта стартовала программа по обучению принципам и стандартам клиентоцентричного подхода в органах власти. В 2023 году обучение пройдут более 6 тысяч госслужащих всей вертикали власти. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Программа реализуется на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель Председателя – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Решение амбициозных задач невозможно без людей, специалистов, единомышленников. Поэтому мы разработали программы, по которым в прошлом году прошли обучение 62 федеральных ведомства, а в этом году по ним обучаются специалисты из 89 регионов», – отметил Алексей Херсонцев.

Программа предусматривает обучение на конкретных жизненных ситуациях, которые возникают при обращении граждан за услугами. При этом, на курсах будет работать проектный офис и практическая лаборатория.

«Регионам необходимо внедрить принципы клиентоцентричности к концу 2024 года. Для этого необходимо пересмотреть внутренние и межведомственные процессы, переработать на основании обратной связи предоставление своих услуг и сервисов в формат жизненных ситуаций и обеспечить их сертификацию на соответствие принципам клиентцоентричности в лабораториях пользовательского тестирования» – добавил замглавы Минэкономразвития РФ.

«Реализация стратегии клиентоцентричности в сфере госуправления сегодня перешла на качественно новый уровень. Применение клиентоцентричного подхода уже позволяет государству взаимодействовать с гражданами и бизнесом практически бесшовно, учитывая индивидуальные запросы. Чтобы эта работа была еще более эффективной, в России формируется гибкая система обучения госслужащих на основе передового российского опыта по трансформации госуправления», – отметил и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Среди участников программы – заместители высших должностных лиц из 85 субъектов Российской Федерации, ответственные за внедрение клиентоцентричного подхода. Обучение проходит в смешанном формате и включает несколько стратегических сессий, онлайн-модуль и работу над проектом Минэкономразвития совместно с РАНХиГС и Аналитическим центром при Правительстве РФ.

