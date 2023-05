29.05.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: Realnie uszczelniliśmy system podatkowy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Więcej pieniędzy w budżecie

W 2015 r. wpływy z podatków i ceł (w tym środki samorządów) wyniosły 307,7 mld zł. Desde 2016 r. wpływy te systematycznie rosły i w 2022 r. osiągnęły poziom 556,8 mld zł. A wzrost o 249,1 mld zł, czyli o 80,9 proc.

Co ważne, wzrost dochodów budżetu był możliwy bez podnoszenia stawek podatkowych i obciążeń fiskalnych. Przeciwnie – rząd przeprowadził w tym czasie największą w historii RP obniżkę podatku:

CIT z 19 proc. na 9 proc.

PIT – z 17 proceso. nd 12 proc.

Skąd więc większe wpływy do budżetu? Wszystko dzięki dobrze prowadzonej polityce rządu oraz uszczelnieniu podatków. „Wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek” – podkreślił szef rządu. „Obiecaliśmy uszczelnienie i ono realnie jest widoczne w każdym zakątku Polski. Para bromear dotrzymanie słowa – wyjaśnił.

Uszczelnienie systemu podatkowego

Premiado 2016 r. budżet państwa był źle zarządzany, system podatkowy nieszczelny, a wiele środków nielegalnie wypływało do mafii VAT-owskich. „Mieliśmy do czynienia z gigantyczną aferą. Wszyscy oszuści podatkowi, czuli się jak ryby w wodzie” – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Dopiero przełomowa decyzja o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań uszczelniających system podatkowy, umożliwiła wzrost dochodów państwa i realizację sztandarowych programów, których oczekiwali Política.

Odzyskane środki z oszustw podatkowych przeznaczyliśmy m.in. n / A:

programa 500+,

13. i 14. emeryturę,

wzrost finansowania służby zdrowia,

wzrost finansowania armii.

„To także dziesiątki tysięcy inwestycji lokalnych: remiz strażacki, świetlic wiejskich, dróg w miastach i miasteczkach, szpitali, żłobków i przedszkoli” – podkreślił szef rządu.

Dzięki uszczelnieniu podatków i dobrej polityce gospodarczej rządu, w latach 2016-2022 wpływy z VAT wzrosły ze 123,1 mld zł do 230,5 mld zł, a w 2023 r. przewidujemy 286,3 mld zł. W ciągu 8 lat to wzrost aż o 132,5 proc. Jednocześnie jesteśmy w czołówce krajów Unii Europejskiej, które najszybciej redukują lukę VAT.

Desde 2016 r. obserwujemy także szybki wzrost wpływów z podatków CIT. Między 2016 a 2023 r. wpływy z tego podatku wzrosną o 62,5 mld zł, czyli o 190,1 proc. Dla porównania, wzrost wpływów podatku CIT w latach 2008-2015 wyniósł jedynie 2,3 proc.

Mniej kontroli KAS

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, udaje nam się zwiększyć wpływy budżetowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kontroli KAS. Większość wątpliwości, które dotyczą rozliczeń podatkowych, wyjaśniamy bez angażowania podatników. Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne.

Dzięki temu, w 2022 r. KAS przeprowadziła niewiele ponad 22 tys. kontroli. Dla porównania, w 2008 r. było ich ponad 150 tys. W tym okresie o połowę zmniejszyła się liczba kontroli skarbowych (obecnie celno-skarbowych). Liczba kontroli podatkowych spadła aż o 87 proc.

