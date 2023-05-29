29/05/2023, 12-31 (мск) оценки процентных рисков инструмента CNYRUB_TOM6M.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

29.05.2023 12:31

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драго ценных металлов ПАО Московская Биржа 29.05.2023, 12-31 (мск) изменены значения нижней границы цено вого коридора сделок СВОП (до 0.214411 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до 0.080774 руб.) por инструменту CNYRUB_TOM6M

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI