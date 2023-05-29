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29 мая 2023 года состоится депозитный аукцион Фонда развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Параметры
Дата проведения депозитного аукциона 29.05.2023
Валюта размещения RUB
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 400 000 000.00
Срок размещения, дней 31
Дата внесения средств 30.05.2023
Дата возврата средств 30.06.2023
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.50
Условия заключения, срочный или особый Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 400 000 000.00
Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1
Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая
Основание Договора Генеральное соглашение
 
Расписание (по московскому времени)
Заявки в предварительном режиме с 16:00 по 16:10
Заявки в режиме конкуренции с 16:10 по 16:15
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 16:25
   
Дополнительные условия С возможностью досрочного отзыва депозита. Ставка при досрочном отзыве – 0,01% годовых.

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