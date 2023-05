Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая прошел X Невский международный экологический конгресс. Его организаторами выступили Правительство России, Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также Фонд Росконгресс. Политех стал активным участником этого масштабного мероприятия на нескольких площадках. Основная тема конгресса — «Экология: право, а не привилегия».

Фото: Фонд Росконгресс

В этом году конгресс посетили более 1500 участников и представителей СМИ. По сравнению с 2021 годом количество делегатов увеличилось практически вдвое. На берега Невы приехали представители 52 иностранных государств. Конгресс стал площадкой для дискуссий, в рамках которых обсуждались темы, связанные с оздоровлением экологической ситуации на планете. Деловая программа охватила широкий спектр актуальных тем — от вопросов климата, водных и лесных ресурсов до экологического туризма и сохранности экологии Арктики и Антарктики. Немало говорили и о роли государства и бизнеса в экологическом благополучии, эковолонтерстве и экопросвещении.

Фото: Фонд Росконгресс

26-го мая Председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания России Лилия Гумерова и ученый секретарь Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Дмитрий Карпов провели круглый стол, посвященный вопросам экологического просвещения, под названием «Экопросвещение: будущее глазами детей».

Фото: Фонд Росконгресс

В дискуссии приняли участие первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко и многие другие. С приветственным словом обратился президент Первого общественного экологического телевидения, легендарный учёный-зоолог Николай Дроздов.

Фото: Фонд Росконгресс

«Без любви к своей малой родине, к природе говорить о патриотическом воспитании подрастающего поколения невозможно. И здесь хорошо себя зарекомендовали проекты „Эколята — Дошколята“, „Эколята“ и „Молодые защитники природы“. В вопросах формирования экологической культуры большим подспорьем являются музеи, заповедники», — отметила сенатор Лилия Гумерова. — Вопросы экологического просвещения и воспитания требуют комплексного подхода. Формировать экологическую культуру надо с первых лет жизни ребенка«.

Глава Комитета СФ обратила внимание на важность включения вопросов экологии и рационального природопользования в учебные программы всех уровней образования. По мнению законодателя необходим комплекс мер, направленных на подготовку и переподготовку педагогических кадров в области экологии. В рамках «круглого стола» состоялось посвящение юных петербуржцев в Эколята.

Фото: Фонд Росконгресс

Это не первое мероприятие экологического конгресса, где Политех принял активное участие. 25 мая в нашем университете дискуссионный клуб Ecumene провёл круглый стол «Переход к углеродной нейтральности» . Представители администрации вуза, руководители и эксперты крупнейших предприятий и профильных учреждений поделились своим видением, реально ли достичь углеродной нейтральности и что нужно для этого сделать.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI