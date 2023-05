Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

По данным предварительной отчетности на 31.03.2023 и за I квартал 2023 года.

Вопреки сезонному фактору (снижение выдач в начале года) в I квартале 2023 года объем выданных МФО займов вырос на 3% (выдано 216 млрд рублей)

Рост рынка произошел за счет оживления в потребительском сегменте — в частности, увеличился объем выдач (за квартал — на 46% по объему выданных средств и на 30% по количеству заключенных договоров). Несмотря на типичное для I квартала снижение выдач в сегменте МСП, объем займов бизнесу в I квартале 2023 года превысил аналогичный показатель I квартала 2022 года на 63%.

Портфель займов за квартал увеличился на сопоставимые 4% при незначительном улучшении качества. Годовой темп прироста совокупного портфеля в течение 2022 года снижался и в I квартале 2023 года находился на уровне II–III кварталов 2020 года (период пандемии и действия ограничений). Снижение происходило как на фоне ослабления общей потребительской активности и ужесточения риск-политик МФО в 2022 году, так и вследствие ежеквартальной продажи значительного объема задолженности — за 2022 год объем цессии составил 57,6 млрд рублей (7% от годового объема выданных займов). В I квартале 2023 года МФО продали на 20% больше задолженности, чем в IV квартале 2022 года, — 15,7 млрд рублей, что в свою очередь повлияло и на снижение показателя NPL90+. NPL90+ в портфеле микрозаймов и займов, % Компании онлайн-сегмента активно развиваются и демонстрируют рост даже при снижении общей динамики рынка. Динамику рынка МФО во многом определяют компании, выдающие займы дистанционно: в I квартале 2023 года онлайн было выдано 72% совокупного объема займов, заключено 84% договоров. Наиболее активное развитие дистанционных каналов выдачи займов происходило в 2020 году на фоне ограничений, связанных с работой офисов финансовых организаций, однако и в последующие периоды портфель онлайн-займов МФО продолжал активно расти. В целом и годовые, и квартальные темпы прироста портфеля и объема выдач в онлайн-сегменте существенно превышают общие показатели рынка (в некоторых периодах — в три раза). за I квартал 2023 года вырос на 30% и составил 5,3 млрд рублей. При этом на данный момент доля таких займов составляет всего около 3% онлайн-портфеля.

Продолжается сближение ставок по наиболее дорогим категориям займов – до 30 тыс. рублей 70% объема потребительских займов в I квартале были выданы в диапазоне дневной процентной ставки 0,8–1%. При этом существенная часть таких займов относится к продуктам, которые по сумме сопоставимы с традиционными займами PDL, но выдаются на более длинные сроки — ставки по таким займам сильно выросли с начала 2020 года. Динамика полной стоимости основных категорий потребительских займов (без обеспечения)

Сохраняется тенденция к консолидации финансового результата у крупных участников рынка В I квартале 2023 года в группе крупнейших МФО (портфель — более 1 млрд рублей) 78% прибыли обеспечили 15 участников, на которых приходится 46,6% совокупного портфеля рынка. У части компаний существенный рост на горизонте года связан с ростом бизнеса и увеличением оборотов, часть компаний сообщает об ужесточении скоринга (стабильное погашение при снижении объемов резервирования) и улучшении работы с просроченной задолженностью. Динамика чистой прибыли

