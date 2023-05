Студенческий медиацентр «Полимер» отметил 100 дней

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Подведение итогов первого этапа работы студенческого медиацентра «Полимер» прошло в Башне Политех. SMM-специалисты, журналисты, продюсеры, видеооператоры, монтажеры, фотографы, дизайнеры рассказали о проделанной работе за 100 дней. Буквально за три месяца медийщики с нуля создали паблик в социальной сети «ВКонтакте» и продолжают его развивать.

Главной информационной повесткой «Полимера» стали новости о студенческой жизни в Политехе. За 100 дней существования ребята приняли участие, как организаторы в вузовских спецпроектах — «Тотальном диктанте» и «Дне Победы в Политехе», сняли видео с заместителем Министра науки и высшего образования Константином Могилевским, провели большие интервью с ректором Политеха академиком РАН Андреем Рудским и директором Музея истории СПбПУ Валерием Климовым. Два видео полимерщиков были опубликованы в официальном сообществе Минобрнауки, несколько статей на новостном портале и сайте Политеха, а также в печатном издании легендарной газеты «Политехник», которая является зарегистрированным СМИ. Большая команда ребят работала над «ПОЛИТЕЧ ШОУ».

Мы не намерены останавливаться! Сейчас мы завершаем только первый этап, на котором мы учились, формировали коллектив, настраивали управление и коммуникацию. В следующем учебном году, я уверена, мы сохраним нашу опытную команду, наберем новых талантливых людей. Впереди у нас еще более масштабные проекты, ребята заряжены, полны энтузиазма и идей, поэтому только вперед! , поделилась планами главный редактор Студенческого медиацентра Полимер Полина Сюксина.

Ребята рассказали о своих главных проектах, которые были придуманы, реализованы и получили хороший отклик:

«Пластмассовый репортаж» — репортаж со знаковых мероприятий в Политехе;

— репортаж со знаковых мероприятий в Политехе; «Могу спросить» — совместный с «ПРОФ.edu» видеоподкаст, где профессиональный психолог разбирает проблемы студентов.

«Деньги от ума» — интервью с успешными выпускниками Политеха;

— интервью с успешными выпускниками Политеха; «Киноматика» — рекомендации фильмов;

«География политехников» — рассказ о городах мира, из которых люди приехали учиться в Политех;

«Неловкий вопрос» — интервью со специалистами в разных сферах;

— интервью со специалистами в разных сферах; «Полимерный тест» — развлекательных тест, чтобы скоротать минутку и отвлечься.

За эти 100 дней мы, можно сказать, стали профессионалами в сфере медиа. Когда ты каждый день снимаешь, монтируешь, пишешь, то учишься в 5 раз быстрее. Мы получили очень большой опыт и стали дружной командой. Большое спасибо нашим наставникам, которые каждую неделю давали нам мастер-классы, делились опытом, учили ремеслу , — отметила руководитель отдела видеопродакшена студенческого медиацентра «Полимер» Виолетта Потапова.

В торжественной обстановке за создание и продвижение студенческого медиацентра «Полимер» благодарность СПбПУ была объявлена 30 студентам из 8 институтов вуза. Также на мероприятии был представлен новый символ медиацентра — голубая овечка Поля.

Без преувеличения могу сказать, что горжусь ребятами из Полимера. За эти 100 дней они сделали главное — создали команду. Настоящую дружную команду единомышленников с горящими глазами и сердцами. Это сыграло ключевую роль в том, что они сумели добиться внушительных результатов и продолжают двигаться вперёд! Ребята развиваются во всех направлениях медиасферы: пишут статьи, снимают видео, работают в кадре, фотографируют, оформляют посты, запускают собственные проекты. Я лично с большим интересом наблюдаю за ними. Уверена, Полимер себя еще покажет , резюмировала начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова.

