Студенческие отряды Политеха дали старт новому сезону

24 мая студенческие отряды собрались у Памятника погибшим политехникам, чтобы услышать напутствия почётных гостей, командира штаба студотрядов Политеха и получить путёвку в долгожданное лето.

Уже в течение 75 лет политехники проводят свое лето, трудясь на крупных промышленных объектах, стройках, в полях, детских лагерях, покоряя новые вершины и посещая разные уголки России. В новом трудовом семестре примут участие 24 отряда Политеха разных направлений: строительные, педагогические, археологические, сельскохозяйственные, сервисные и отряд проводников.

По традиции линейку открыли знаменосцы, которые с гордостью демонстрировали знамёна своих отрядов. Потом к бойцам и кандидатам с напутствиями обратились руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов, ведущий специалист Музея истории Политеха Виталий Майзель , профессор Высшей школы транспорта Александр Ащеулов, общественный помощник депутата Андрея Алескерова Александр Матросов. Поздравила ребят и командир штаба отрядов Политеха Мария Сверчкова .

В мероприятии также участвовали проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, начальник управления молодежной политики Иван Хламов, ведущий специалист управления молодежной политики Георгий Квеквескири, доцент кафедры общественных наук Иван Коломейцев, администратор управления молодежной политики Сергей Александров.

Каждый отряд получил путёвку в трудовой семестр и памятный подарок — отчётный альбом за 2022 год. Линейка завершилась исполнением любимых песен.

Перед стартом сезоном осталось лишь успешно закрыть сессию. А дальше — приключения, ночи под звёздным небом, усердная работа плечом к плечу с товарищами.

