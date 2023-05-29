Расписание торгов на Московской бирже в июне 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2023 года.

Торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи в выходной праздничный день 12 июня 2023 года не проводятся.

Торговый календарь фондового рынка

Торговый календарь 2023 год



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