Правительство обозначило приоритеты развития сектора МСП до 2030 года

29 мая на Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил приоритетные направления господдержки бизнеса до 2030 года.

Открывая заседание, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обозначил главные задачи встречи: «Рассмотрим детально накопленный опыт реализации профильного национального проекта. Определим основные задачи на среднесрочную перспективу. И конечно, подробно обсудим, какие меры необходимы для поддержки МСП. Что ещё можно сделать, чтобы все принятые решения действовали максимально эффективно. И чтобы меры поддержки, которые мы обсуждаем, принимаем, совпадали с теми ожиданиями, которые есть у малого бизнеса».

В выступлении Максим Решетников отметил, что в сравнении с другими странами число субъектов МСП на тысячу человек населения в России существенно выше. При этом каждый субъект МСП в России в среднем создает пока меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем малый и средний бизнес за рубежом.

«Задача следующего этапа до 2030 года – используя накопленный опыт, выйти на качественный рост МСП, прежде всего за счет акселерации уже действующих предприятий. Чтобы в структуре МСП было как можно больше эффективных компаний – тех, что дают максимальный вклад в экономику. А для этого необходимы условия, чтобы компании безболезненно переходили из категории в категорию. Из микро в малый бизнес, из малого – в средний. И дальше, становясь национальными компаниями», – заявил министр.

На основе данных ФНС, Корпорации МСП, итогов государственной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, был проведен анализ сектора и определены приоритетные направления развития малого бизнеса.

«Первый приоритет – начинающие предприниматели. Они должны формировать воронку из МСП, способных к дальнейшему развитию. Задача – помочь им пережить первые два года. По статистике, именно в этот период закрывается половина начинающих предпринимателей. Как правило, из-за нехватки опыта ведения бизнеса и неправильного расчета необходимых ресурсов», – отметил министр. Адресная поддержка начинающих предпринимателей в повышении компетенций должна быть сфокусирована на базе центров «Мой бизнес» и Цифровой платформы МСП.РФ. Для таких предприятий предлагается обеспечить доступ к специализированным финансовым мерам поддержки – гарантиям РГО, грантам. Льготные микрозаймы предполагается сделать доступными только начинающим предпринимателям.

Вторым приоритетным направлением должны стать растущие МСП. На текущий момент только 3 % МСП переходят из микропредприятий в малые, так как не могут справиться с барьерами роста: повышением налоговой нагрузки, более сложной правовой и бухгалтерской отчетностью, вниманием контрольно-надзорных органов.

Еще одним приоритетным направлением господдержки должны стать растущие МСП из приоритетных отраслей – сферы обработки, туризма, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании. Виду высокой концентрации квалифицированных рабочих мест, добавленной стоимости, роли в обеспечении внутреннего спроса в данных секторах предлагается сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. В их числе – льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры, стимулирование долгосрочного спроса на продукцию.

Новым направлением господдержки должны стать компании, которые «выросли» из сектора МСП и продолжают развиваться – так называемая категория МСП+. Таким предприятиям непросто приживаться в сегменте крупного бизнеса, при этом они теряют все льготы и преференции, доступные МСП. Для таких компаний предложено рассмотреть возможность создания отдельных инструментов поддержки, прежде всего финансовых.

В числе резервов для развития малого и среднего предпринимательства министр назвал саму систему управления мерами поддержки – преодоление «ведомственных колодцев» между институтами развития, министерствами, наращивание роли регионов. Отдельной задачей на горизонте до 2030 года станет интеграция новых субъектов РФ в реализацию мер поддержки МСП – охват предпринимателей мерами поддержки в них должен быть доведен до среднероссийского уровня.

«Озвученные подходы к поддержке МСП должны обеспечить качественный рост бизнеса и усилить его роль в структурной трансформации экономики. Предлагаю взять их за основу при формировании приоритетов и программ развития сектора МСП до 2030 года. В том числе в рамках объявленного Президентом пятилетия созидательного предпринимательства», – резюмировал Максим Решетников.

