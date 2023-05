Политехники стали лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 мая, в преддверии Дня города, состоялось торжественное вручение премий Правительства Санкт‑Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и техники, а также за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования. Награду вручил губернатор Александр Беглов.

Петербург с первых лет своей истории развивался как мировой центр науки. Многие из великих научных открытий были сделаны в Петербурге. Сегодня Президентом поставлена задача достижения технологического суверенитета России в критически важных отраслях. У Петербурга — особая ответственность за её выполнение , — сказал Александр Беглов.

Губернатор поздравил собравшихся с наступающим праздником — днем рождения города и поблагодарил за вклад в процветание Санкт-Петербурга. Также он напомнил, что в прошлом году Петербург вошёл в тройку регионов по уровню национально-технологического развития. Десять петербургских вузов стали участниками госпрограммы «Приоритет-2030». Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого реализует программу передовых инженерных школ от Минобрнауки.

В петербургских школах мы создаём профильные классы и специальные лаборатории по множеству предметов — физике, химии, математике, астрономии и другим. Они дают возможность преподавателям высшей школы прийти в школы, участвовать в среднем образовании , — отметил Александр Беглов.

Премии размером 300 тысяч рублей присуждаются ежегодно, также лауреатам вручают дипломы и памятные медали.

Ежегодно присуждается 21 премия в области науки и техники, в том числе шесть — для молодых учёных до 35 лет. В этом году на конкурс на соискание премий было подано 123 заявки, в том числе 49 — на премии для молодых учёных.

Профессор Высшей школы высоковольтной энергетики Института энергетики, член-корреспондент РАН, доктор технических наук Герман Шнеерсон стал лауреатом премии А.Н. Крылова (в номинации «Технические науки») за фундаментальные результаты в области физики и техники сильных магнитных полей и высоковольтной импульсной энергетики.

Доценту Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли кандидату экономических наук Анги Схведиани вручили премию имени Е. Р. Дашковой (в номинации «Гуманитарные и общественные науки») за развитие математических и инструментальных методов анализа и моделирования региональной отраслевой специализации.

«Исследования в области региональной отраслевой специализации провожу с 2017 года. Были разработаны инструменты анализа динамики отраслевого и кластерного развития регионов, а также подходы к моделированию агломерационных эффектов локализации различных видов деятельности на их территории, — поделился Анги Схведиани. — Я бы хотел поблагодарить Политех за то, что он дал возможность развиваться мне как учёному. Спасибо моему научному руководителю — доктору экономических наук, заместителю директора по научной работе ИПМЭиТ, профессору ВИЭШ Татьяне Юрьевне Кудрявцевой за то, что направляла меня на научном пути. Благодарю мою семью: они всегда рядом и поддерживают меня».

Лауреатами премии Правительства Санкт‑Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования в этом году стали 48 человек.

В номинации «В области интеграции образования, науки и промышленности» награждён авторский коллектив в составе: заместитель генерального директора, главный конструктор по цифровому моделированию ООО «Центротех-Инжиниринг», кандидат технических наук Алексей Глазунов, ведущий инженер отдела по взаимодействию с оборонно-промышленным комплексом, начальник отдела энергетического машиностроения Николай Ефимов-Сойни, инженер, специалист отдела энергетического машиностроения Дарья Ожгибесова — за создание совместной научно-образовательной программы ТВЭЛ-СПбПУ «Цифровой инжиниринг в атомной промышленности».

