Поздравляем с днём рождения Владимира Година!

Чудесный денёк за окном. Видимо, природа тоже не прочь порадоваться с нами и поздравить с днём рождения профессора кафедры информационных систем ГУУ, Почётного работника высшего профессионального образования РФ, вице-президента РАБО, действительного члена трёх академий (РАЕН, АНВ, РМА), доктора экономических наук Владимира Година.

Государственный университет управления с теплом вспоминает те годы, когда Владимир Викторович был нашим ректором и проректором. Именно он ставил наш вуз на современные рельсы компьютеризации. Отдав практически всю жизнь работе в родном университете, профессор давно заслужил безмерное уважение коллег и студентов. Надеемся, что эта работа будет продолжаться как можно дольше. Желаем имениннику неугасимого энтузиазма, здоровья и сил. Не сомневаемся, что его огромный опыт будет направлять новые поколения учеников на прорывные идеи в области информационных технологий.

Владимир Годин окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «Экономическая кибернетика» в 1979 году. Сразу после этого поступил в аспирантуру кафедры экономической кибернетики. С 1982 по 1994 год являлся ассистентом и доцентом этой кафедры. С 1987 по 1994 год заведовал научно-исследовательским отделом кибернетики, руководил отделом компьютеризации обучения в нашем вузе. С 1995 по 2006 год был директором Института информационных систем управления ГУУ, с 2008 по 2013 – директор Высшей школы бизнеса ГУУ. С 2006 по 2013 год являлся проректором нашего университета, а с 2013 по 2015 год исполнял обязанности его ректора. Заведовал кафедрой информационных систем ГУУ с 2001 по 2013 и с 2015 по 2019 годы, а ныне преподаёт на ней. Владимир Годин является автором более 150 научных публикаций и учебных пособий, имеет один патент на изобретение и два свидетельства на электронные программы и базы данных.

