О начале торгов ценными бумагами “30” мая 2023 года

27.09.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

27.10.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

26.11.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

26.12.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

25.01.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

24.02.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

25.03.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

24.04.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

24.05.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

23.06.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

23.07.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

22.08.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

21.09.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

21.10.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

20.11.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

20.12.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

19.01.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

18.02.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

20.03.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

19.04.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

19.05.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

18.06.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

18.07.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

17.08.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

16.09.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

16.10.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.11.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.12.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.01.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

13.02.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

15.03.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.04.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;

14.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 14.05.2026