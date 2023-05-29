О начале торгов ценными бумагами “30” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “29” мая 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-470
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-470-01000-B-005P от 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|100 000 000 штук
|Дата погашения
|31.05.2023
|Торговый код
|RU000A106AR5
|ISIN код
|RU000A106AR5
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-23
|Полное наименование Эмитента
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-23-01326-B-002P от 25.05.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|13 000 000 штук
|Дата погашения
|30.11.2025
|Торговый код
|RU000A106AJ2
|ISIN код
|RU000A106AJ2
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения биржевых облигаций;
б) дата размещения последней биржевой облигации выпуска
|Андеррайтер
|наименование
|АО “АЛЬФА-БАНК”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0000500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Альфа
- Определить:
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-06 с обеспечением
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-06-36400-R-001P от 29.09.2020
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|45 000 000 штук
|Дата погашения
|23.05.2028
|Торговый код
|RU000A106AT1
|ISIN код
|RU000A106AT1
|Уровень листинга
|Второй уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
1 000 (Одна тысяча) рублей за
1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ГПБ (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
- Определить:
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “Ультра”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-01-00481-R от 25.05.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 руб.
|Количество ценных бумаг в выпуске
|250 000 штук
|Дата погашения
|18.02.2025 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
19.05.2025 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
17.08.2025 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
15.11.2025 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
13.02.2026 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
14.05.2026 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
12.08.2026 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
10.11.2026 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
08.02.2027 – 8% от номинальной стоимости Облигаций;
09.05.2027 – 28% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 09.05.2027
|Торговый код
|RU000A106AU9
|ISIN код
|RU000A106AU9
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 365-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ООО “Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0573700000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ЮниСервис
- Определить:
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “30” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “СОБИ-ЛИЗИНГ”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-02-00632-R-001P от 17.05.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 штук
|Дата погашения
|27.09.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
27.10.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
26.11.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
26.12.2023 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
25.01.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
24.02.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
25.03.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
24.04.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
24.05.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
23.06.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
23.07.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
22.08.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
21.09.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
21.10.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
20.11.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
20.12.2024 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
19.01.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
18.02.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
20.03.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
19.04.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
19.05.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
18.06.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
18.07.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
17.08.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
16.09.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
16.10.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
15.11.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
15.12.2025 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
14.01.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
13.02.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
15.03.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
14.04.2026 – 3% от номинальной стоимости Облигаций;
14.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 14.05.2026
|Торговый код
|RU000A106AK0
|ISIN код
|RU000A106AK0
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 26 сентября 2023 года;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ООО “ИВА Партнерс”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0221700000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ИВАпартнерс
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