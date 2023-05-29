О дополнительных условиях проведения торгов облигациями RU000A1062M5

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем , что с 15:45 по московскому времени до конца торгового дня 29 мая 2023 года в связи с получением от НКО АО НРД значений номинальной стоимости и НКД на 30 мая 2023 года по облигациям неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав серии GOLD01 ПАО “Селигдар” (торговый код – RU000A1062M5 допустимыми кодами расчетов по указанным облигациям являются коды расчетов, позволяющие заключение сделок с датой исполнения до 30 мая 2023 года (включительно).



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