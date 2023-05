Обеспечение по операциям РЕПО c Банком России в валюте Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

ISIN Номер гос. регистрации Эмитент Дата погашения Рыночная цена на ФБ ММВБ* Срок РЕПО до 6 дней от 7 до 14 дней от 21 до 371 дней Вид дисконта нач. мин. макс. нач. мин. макс. нач. мин. макс. Дисконт, % RU000A0JQ7Z2 4-19-65045-D ОАО “РЖД” 08.07.2024 99,4 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JQAM6 4-15-00739-A АО “ДОМ.РФ” 15.09.2028 102,6 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JQRD9 4-23-65045-D ОАО “РЖД” 16.01.2025 99,05 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JRDY3 4-18-00739-A АО “ДОМ.РФ” 15.07.2023 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JRJB8 4-01-00350-D АО “ЗСД” 13.05.2031 103,14 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JRJL7 4-02-00350-D АО “ЗСД” 13.05.2031 107,38 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JRU20 4-01-36388-R ООО “СЗКК” 26.09.2031 99,98 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JRU46 4-02-36388-R ООО “СЗКК” 26.09.2031 101,72 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JS4J1 4-03-00350-D АО “ЗСД” 06.02.2032 77,4437 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JS4K9 4-04-00350-D АО “ЗСД” 06.02.2032 80,849 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JS4L7 4-05-00350-D АО “ЗСД” 06.02.2032 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JS4Z7 4-26-00004-T ВЭБ.РФ 17.02.2032 100,07 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JS6M0 4B020503338B ПАО РОСБАНК 21.10.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JSGV0 4-32-65045-D ОАО “РЖД” 25.06.2032 100,37 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JSQ58 4-22-65018-D ПАО “Россети” 21.07.2027 100,41 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JT403 4-23-00004-T ВЭБ.РФ 17.09.2032 98,46 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JT6B2 4-24-00004-T ВЭБ.РФ 23.09.2032 99,11 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JT7T2 4-21-65018-D ПАО “Россети” 06.10.2027 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTFB2 4-06-12755-A АО “Главная дорога” 22.11.2028 0 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JTU85 4-28-65045-D ОАО “РЖД” 21.03.2028 98,69 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTW83 4-25-00739-A АО “ДОМ.РФ” 01.10.2026 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTYL2 4-06-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 30.05.2023 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTYM0 4-09-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 30.05.2023 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTYN8 4-10-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 30.05.2023 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JTYQ1 4B020202210B ТКБ БАНК ПАО 30.05.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JTZF1 4-26-00739-A АО “ДОМ.РФ” 01.11.2029 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JU1Q8 42103349B АО “Россельхозбанк” 18.07.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JU6A1 42203349B АО “Россельхозбанк” 18.09.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JU6M6 4B02-01-36419-R ООО “РЕСО-Лизинг” 21.09.2023 99,0275 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JU773 4B024301000B Банк ВТБ (ПАО) 29.09.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JU7Y9 4B020700354B Банк ГПБ (АО) 22.10.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JU872 40901776B ПАО Банк “ФК Открытие” 11.11.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JUA45 4B02-04-00040-A ПАО “Корпорация “Иркут” 06.11.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JUAD7 42303349B АО “Россельхозбанк” 10.11.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JUAG0 4B02-01-36399-R ООО “РСГ-Финанс” 11.11.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JUAH8 4-30-65045-D ОАО “РЖД” 07.11.2028 97,75 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUAT3 4B02-02-12310-A АО “Вертолёты России” 16.11.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JUCR3 4B02-06-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 11.12.2023 100,09 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUCS1 4B02-05-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 11.12.2023 100,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUFU0 4B02-01-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 06.02.2024 100,18 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUFV8 4B02-07-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 06.02.2024 100,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUG56 “МИБ” 16.04.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUG72 “МИБ” 16.04.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JUG98 “МИБ” 06.11.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JUJG1 41403338B ПАО РОСБАНК 27.03.2024 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUKX4 4-30-00739-A АО “ДОМ.РФ” 01.03.2033 101,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUMH3 4B020800354B Банк ГПБ (АО) 23.05.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUML5 4B02-05-00013-A ПАО АНК “Башнефть” 13.05.2024 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUPW5 4B021303255B ПАО Банк ЗЕНИТ 13.06.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUQ39 4B020900354B Банк ГПБ (АО) 27.06.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUU90 4B021301326B АО “АЛЬФА-БАНК” 30.08.2029 0 — — — — — — — — — RU000A0JUV08 4B021000354B Банк ГПБ (АО) 26.09.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUV81 41303338B ПАО РОСБАНК 01.10.2024 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUW23 41503338B ПАО РОСБАНК 10.10.2024 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JUW31 4B021303349B АО “Россельхозбанк” 27.09.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JUW72 4B021403349B АО “Россельхозбанк” 30.09.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JV0U1 4B021501326B АО “АЛЬФА-БАНК” 13.11.2029 0 — — — — — — — — — RU000A0JV1W5 4B02-02-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV1X3 4B02-03-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101,45 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV1Y1 4B02-04-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 97,2033 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV201 4B02-08-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 97,2033 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV219 4B02-09-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101,35 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV227 4B02-14-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV235 4B02-10-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 97,2033 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV243 4B02-11-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV250 4B02-12-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV268 4B02-13-00122-A ПАО “НК “Роснефть” 28.11.2024 101 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV3Q3 4B023001000B Банк ВТБ (ПАО) 13.12.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JV3R1 4B021503349B АО “Россельхозбанк” 13.12.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JV4R9 4-31-00739-A АО “ДОМ.РФ” 01.02.2034 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JV805 4B020803349B АО “Россельхозбанк” 29.01.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JV8D0 4B02-04-43801-H АО “ВЭБ-лизинг” 31.01.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JV8G3 4B02-05-43801-H АО “ВЭБ-лизинг” 04.02.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JV987 4B021703349B АО “Россельхозбанк” 13.02.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JV9D8 4B02-06-43801-H АО “ВЭБ-лизинг” 18.02.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JV9H9 4B02-07-43801-H АО “ВЭБ-лизинг” 20.02.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVA10 4B02-04-32432-H АО “ГТЛК” 06.03.2025 99,52 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVA77 4B020203344B АО КБ “Солидарность” 07.03.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVB19 4-33-65045-D ОАО “РЖД” 28.02.2040 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVB27 4-34-65045-D ОАО “РЖД” 28.02.2040 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVBX1 4B020903255B ПАО Банк ЗЕНИТ 27.03.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVD25 4-09-55038-E ПАО “РусГидро” 15.04.2025 85,39 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVFC6 4B02-01-00124-A ПАО “Ростелеком” 16.05.2025 97,44 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVKH5 4-35-65045-D ОАО “РЖД” 30.05.2040 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVM81 RU35003AOR0 Оренбургская область 03.07.2025 106,18 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JVNB2 4B022503338B ПАО РОСБАНК 28.07.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVNL1 4B02-01-43801-H-001P АО “ВЭБ-лизинг” 17.07.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVUK8 4B02-01-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 30.09.2025 100,02 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVUP7 4B02-03-00027-A ПАО “ВымпелКом” 03.10.2025 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVUS1 4B02-03-36419-R ООО “РЕСО-Лизинг” 03.10.2025 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVUY9 4B020803338B ПАО РОСБАНК 20.10.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVW71 4B02-02-65045-D ОАО “РЖД” 16.10.2025 100,35 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVWA5 4B021903338B ПАО РОСБАНК 30.10.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVWB3 4B020903349B АО “Россельхозбанк” 17.10.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVWD9 4B02-05-32432-H АО “ГТЛК” 17.10.2025 99,77 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVWJ6 4B02-06-32432-H АО “ГТЛК” 20.10.2025 102,22 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVXS5 4B02-04-36419-R ООО “РЕСО-Лизинг” 30.10.2025 98,3738 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JVY04 4-36-65045-D ОАО “РЖД” 15.10.2040 100,09 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JVYG8 40102790B АО РОСЭКСИМБАНК 11.11.2025 0 — — — — — — — — — RU000A0JVZB6 4-01-36485-R ООО “ДелоПортс” 14.11.2025 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JW0S4 4-01-03924-J АО “ПКТ” 09.12.2025 89,86 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JW1P8 4B02-07-32432-H АО “ГТЛК” 16.12.2025 102,59 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JW3A6 4B02-01-12310-A АО “Вертолёты России” 15.01.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JW5E3 4-02-03924-J АО “ПКТ” 06.02.2026 75,69 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWBP5 4-03-03924-J АО “ПКТ” 18.03.2026 93 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWC82 4B02-07-65045-D ОАО “РЖД” 25.03.2026 98,78 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWCM0 4B02-05-29031-H ПАО “ТМК” 01.04.2026 100,03 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F ПАО “РУСАЛ Братск” 07.04.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWGD0 4B02-08-00013-A ПАО АНК “Башнефть” 29.04.2026 103,63 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWGS8 4B022003338B ПАО РОСБАНК 18.05.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWGV2 4B02-02-00005-T АО “Почта России” 07.05.2026 128,71 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWHA4 12840077V Минфин России 27.05.2026 103,009 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWHU2 4B02-17-65045-D ОАО “РЖД” 26.04.2041 111,71 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWHW8 RU35008NSB1 г. Новосибирск 28.05.2026 100,02 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWK41 4B02-03-00146-A ПАО “Газпром нефть” 03.05.2046 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWK74 4-01-14045-A АО “ОДК” 10.06.2026 104,93 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JWK90 4B02-01-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 02.06.2023 100,07 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWLD0 RU35011NJG0 Нижегородская область 22.06.2023 100,51 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWM56 RU35012SAM0 Самарская область 21.06.2024 100,59 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWMS6 4B02-02-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 30.06.2023 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWN63 4-07-02472-A ПАО “МОСТОТРЕСТ” 07.07.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWNB0 4B022603338B ПАО РОСБАНК 21.07.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWPW1 4B02-03-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 03.08.2023 100,4 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWRV9 4B02-02-04715-A ПАО “МТС” 15.08.2031 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWST1 4B02-08-32432-H АО “ГТЛК” 01.09.2026 96,12 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWT75 RU35002TMB0 Тамбовская область 20.09.2023 100,44 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWT91 RU35002UDM0 Удмуртская Республика 19.09.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWTL6 4B02-03-00005-T АО “Почта России” 10.09.2026 99,85 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWTN2 4B02-01-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 10.09.2026 99,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWUB5 4B021203338B ПАО РОСБАНК 29.09.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JWUX9 4B021701326B АО “АЛЬФА-БАНК” 16.09.2031 0 — — — — — — — — — RU000A0JWV89 4B02-01-00207-A-001P ПАО “Акрон” 24.09.2026 82,17 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWVL2 4B02-07-56453-P ПАО “ЛК “Европлан” 29.09.2026 98,17 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWVT5 4B02-05-36419-R ООО “РЕСО-Лизинг” 02.10.2026 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWX04 4B02-09-00013-A ПАО АНК “Башнефть” 15.10.2026 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JWXF0 RU34012KNA0 Красноярский край 25.10.2023 100,75 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWXQ7 RU35006HAK0 Республика Хакасия 02.11.2023 0 — — — — — — — — — RU000A0JWY29 RU35003STV0 Ставропольский край 07.11.2023 100,89 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWYQ5 4B02-04-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 30.10.2026 98,52 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JWZ77 RU35003SVS0 Свердловская область 15.11.2024 101,42 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JWZY6 4B02-05-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 13.11.2026 98,46 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JX0B9 RU35010MOO0 Московская область 21.11.2023 100,93 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JX0Z8 RU35002YML0 Ямало-Ненецкий автономный округ 06.12.2023 100,98 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A0JX132 4B02-01-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 25.11.2026 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JX1S1 4-41-65045-D ОАО “РЖД” 27.11.2031 100,58 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JX215 RU35001HMN0 Ханты-Мансийский автономный округ 18.12.2023 100,87 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A0JX2D1 4B021502272B ПАО РОСБАНК 20.12.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JX2F6 4B021402272B ПАО РОСБАНК 20.12.2026 0 — — — — — — — — — RU000A0JX2R1 4B02-05-00739-A АО “ДОМ.РФ” 22.12.2049 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JX2X9 4B02-02-00013-A-001P ПАО АНК “Башнефть” 14.12.2023 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JX355 4B02-02-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 11.12.2026 100,08 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JX3M0 4-01-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.12.2039 100,65 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JX5W4 4B021801326B АО “АЛЬФА-БАНК” 05.01.2032 0 — — — — — — — — — RU000A0JXC24 4B02-05-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 26.01.2024 100,38 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXE06 4B02-03-32432-H-001P АО “ГТЛК” 22.01.2032 100,04 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXFS8 4B02-05-36400-R ООО “Газпром капитал” 03.02.2027 100,39 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXFY6 4B02-06-36400-R ООО “Газпром капитал” 03.02.2027 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXJK7 4B02-11-65045-D ОАО “РЖД” 04.02.2032 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXME4 4B02-03-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 21.03.2024 100,68 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXMP0 4B02-04-00005-T АО “Почта России” 22.03.2027 96,41 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXN05 4B02-01-65045-D-001P ОАО “РЖД” 18.05.2032 100,22 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXN21 4B02-06-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 26.03.2027 99,65 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXP45 4B021600354B Банк ГПБ (АО) 18.04.2024 0 — — — — — — — — — RU000A0JXPG2 4B02-04-32432-H-001P АО “ГТЛК” 06.04.2032 102,19 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXPN8 4B02-02-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 14.04.2027 99,97 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXQ44 4B02-02-65045-D-001P ОАО “РЖД” 02.04.2037 98,61 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXQ51 4B02-01-82416-H-001P АО “АВТОБАН-Финанс” 19.04.2024 101,15 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JXQK2 4B02-04-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 22.04.2027 100,04 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXR43 RU35009RSY0 Республика Саха (Якутия) 16.05.2024 100,21 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXR84 4B02-03-65045-D-001P ОАО “РЖД” 23.04.2037 98,83 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXRD5 4B02-02-00005-T-001P АО “Почта России” 11.05.2027 98,3 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXRM6 4-01-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2049 78,7367 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXS59 4B02-03-00005-T-001P АО “Почта России” 19.05.2027 101,31 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXS83 RU35015YRS0 Ярославская область 20.04.2027 98,46 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXSF8 4B02-07-29031-H ПАО “ТМК” 21.05.2027 100,17 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0JXSS1 4B02-02-00207-A-001P ПАО “Акрон” 25.05.2027 98,49 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXT41 RU35013SAM0 Самарская область 31.05.2024 99,12 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXT58 “МИБ” 01.03.2027 0 — — — — — — — — — RU000A0JXTS9 12840078V Минфин России 23.06.2027 101,5606 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXTW1 RU35011BEL0 Белгородская область 11.06.2024 99,89 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXTY7 4B02-04-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 08.06.2027 99,44 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0JXU14 12840079V Минфин России 23.06.2047 107,176 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXUD9 RU35014KOM0 Республика Коми 25.06.2024 100,08 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXVH8 RU35003TMB0 Тамбовская область 12.07.2024 99,76 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXXD3 4B02-06-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 14.07.2027 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXXE1 4B02-07-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 14.07.2027 101,75 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JXYS9 RU35001KND0 Краснодарский край 09.08.2024 99,85 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0JXZB2 4B02-04-65045-D-001P ОАО “РЖД” 29.07.2032 98,69 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0JY023 4B02-05-32432-H-001P АО “ГТЛК” 21.08.2024 92,3479 15 12,5 17,5 15 12,5 17,5 100 100 100 RU000A0ZYAP9 4B02-06-32432-H-001P АО “ГТЛК” 01.09.2032 92,31 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYB40 RU35002KEM0 Кемеровская область 26.09.2024 99,72 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYCD1 RU35001KUR0 Курская область 12.10.2025 99,7 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYCM2 RU34013KNA0 Красноярский край 03.10.2024 99,6 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYCP5 4B02-08-00122-A-001P ПАО “НК “Роснефть” 30.09.2027 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYCR1 4B02-01-00349-R-001P АО «ТКХ» 30.09.2027 100,02 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0ZYDD9 4B02-08-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 09.10.2025 98,09 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYDH0 4B02-03-65018-D ПАО “Россети” 06.09.2052 98,57 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYDU3 RU35004SVS0 Свердловская область 22.10.2025 98,55 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYF20 4B02-06-00739-A АО “ДОМ.РФ” 07.11.2050 94,342 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYF38 4B02-07-00739-A АО “ДОМ.РФ” 07.11.2050 94,988 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYF61 RU35001NEN0 Ненецкий автономный округ 07.11.2024 99,3 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYFB8 RU35014KNA0 Красноярский край 31.10.2024 99,63 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYFM5 4B02-08-00739-A АО “ДОМ.РФ” 13.11.2050 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYFN3 4B02-10-00739-A АО “ДОМ.РФ” 13.11.2050 97,815 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYG52 4B02-03-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 09.11.2027 100,54 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYHX8 RU35001GSP0 г. Санкт-Петербург 28.05.2025 98,42 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A0ZYJ91 4B02-04-65018-D ПАО “Россети” 23.10.2052 99,64 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYJH7 4B02-01-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 24.11.2027 100,53 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYJJ3 4B02-02-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 24.11.2027 100,55 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYJT2 4-02-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.04.2046 103,48 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYKH5 RU35004AOR0 Оренбургская область 02.12.2027 97,26 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZYKJ1 RU35002GSP0 г. Санкт-Петербург 04.12.2026 97,49 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A0ZYKW4 RU35002HMN0 Ханты-Мансийский автономный округ 17.12.2024 100,04 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A0ZYL89 4-03-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.04.2042 101,38 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYLC4 4B02-04-00146-A-001P ПАО “Газпром нефть” 12.12.2024 99,17 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYLG5 4B02-03-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 09.12.2027 100,96 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYLQ4 4B02-05-00146-A-001P ПАО “Газпром нефть” 16.12.2024 100 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYLU6 4B02-01-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 13.12.2027 100,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYLX0 4-03-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2037 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYMM1 4B02-04-12310-A АО “Вертолёты России” 16.12.2027 0 — — — — — — — — — RU000A0ZYMN9 4B02-03-12310-A АО “Вертолёты России” 16.12.2027 0 — — — — — — — — — RU000A0ZYNY4 4B02-07-32432-H-001P АО “ГТЛК” 31.12.2032 99,48 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYQU5 4B02-02-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 21.01.2028 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYQY7 4B02-07-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 21.01.2028 93,48 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYR91 4B02-08-32432-H-001P АО “ГТЛК” 18.01.2033 99,37 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZYT40 4B02-04-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 03.02.2028 98,91 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYU05 4B02-05-65045-D-001P ОАО “РЖД” 01.02.2033 95,8 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYUV5 4B02-01-36400-R ООО “Газпром капитал” 15.02.2028 97,41 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYUW3 4B02-02-36400-R ООО “Газпром капитал” 15.02.2028 97,76 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYUY9 4B02-03-36400-R ООО “Газпром капитал” 15.02.2028 97,16 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYV04 4B02-04-36400-R ООО “Газпром капитал” 15.02.2028 97,32 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYVU5 4B02-05-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 18.02.2028 99,31 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYWY5 4B02-06-04715-A-001P ПАО “МТС” 26.02.2025 97,63 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYX69 4B02-03-55465-E-001P АО “ФПК” 23.02.2028 98,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYXV9 4B02-06-00146-A-001P ПАО “Газпром нефть” 07.03.2024 99,28 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYYE3 4B02-04-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 03.03.2028 98,9 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZYYN4 12840080V Минфин России 21.03.2029 101,0274 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZ1J8 4B02-09-32432-H-001P АО “ГТЛК” 18.03.2033 94,87 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZ1M2 4B02-04-01556-A-001P ПАО “ПИК СЗ” 24.03.2028 99,61 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A0ZZ1N0 4B02-03-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 24.03.2028 100,25 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ4P9 4B02-06-65045-D-001P ОАО “РЖД” 04.04.2033 100,99 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ5H3 4B02-04-00005-T-001P АО “Почта России” 24.04.2028 101,6 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ5J9 4B02-05-00005-T-001P АО “Почта России” 24.04.2028 101,35 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ7C0 4B02-04-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 10.05.2028 99,63 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ7E6 RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 15.05.2025 98,47 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZ877 4-10-55010-D ПАО “КАМАЗ” 10.05.2033 100,66 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZ885 4-09-55010-D ПАО “КАМАЗ” 10.05.2033 100,15 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZ893 4-11-55010-D ПАО “КАМАЗ” 10.05.2033 100,4 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZ8X4 RU35002KND0 Краснодарский край 03.06.2025 98,45 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZ984 4B02-10-32432-H-001P АО “ГТЛК” 20.05.2033 102,71 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZ9P8 RU35014SAM0 Самарская область 04.06.2026 97,13 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZ9R4 4B02-07-65045-D-001P ОАО “РЖД” 26.05.2033 98,47 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZ9W4 4B02-04-00296-A-001P ПАО “Уралкалий” 09.06.2023 99,92 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZAL5 4B02-11-32432-H-001P АО “ГТЛК” 03.06.2033 0 15 12,5 17,5 15 12,5 17,5 100 100 100 RU000A0ZZBV2 4B02-08-56453-P ПАО “ЛК “Европлан” 20.06.2028 100,27 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZC48 RU35015KNA0 Красноярский край 26.06.2025 0 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZCH9 4-05-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.04.2043 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZES2 4B02-22-00028-A ПАО “Газпром” 23.06.2048 98,53 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZET0 4B02-23-00028-A ПАО “Газпром” 23.06.2048 98,26 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZGT5 4B02-08-65045-D-001P ОАО “РЖД” 03.08.2028 100,27 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZM87 RU35016KNA0 Красноярский край 12.09.2025 101,92 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZNJ2 RU35011RSY0 Республика Саха (Якутия) 24.09.2025 99,61 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZNW5 4-04-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2047 96,34 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZPB4 RU34019ANO0 Новосибирская область 15.10.2023 100,32 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZQH9 RU35005SVS0 Свердловская область 23.10.2026 99,82 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZQN7 4B02-01-65018-D-001P ПАО “Россети” 19.10.2023 100,26 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZR33 RU35010LIP0 Липецкая область 21.10.2025 0 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZRK1 4B02-04-55465-E-001P АО “ФПК” 18.10.2028 100,1 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZRY2 4B02-09-65045-D-001P ОАО “РЖД” 14.10.2033 87,608 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZSW4 RU35001KAM0 Камчатский край 11.11.2024 100,3 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZTL5 4B02-05-55465-E-001P АО “ФПК” 02.11.2028 100,02 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZUT6 RU35013NJG0 Нижегородская область 24.05.2024 101,35 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZV11 4B02-12-32432-H-001P АО “ГТЛК” 04.11.2033 94,72 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZV86 4-06-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2048 100,68 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZVE6 12978082V Минфин России 04.12.2025 101,0648 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A0ZZZ09 4-08-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.12.2044 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A0ZZZ17 4B02-01-00096-A-001P ПАО “Нижнекамскнефтехим” 07.12.2028 101,85 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A0ZZZ58 4-07-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.06.2048 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100030 4B02-01-00011-T-002P Государственная компания “Автодор” 12.12.2030 88,986 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100238 4B02-07-04715-A-001P ПАО “МТС” 23.01.2024 100,42 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1002C2 4B02-12-65045-D-001P ОАО “РЖД” 26.01.2024 100,71 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1003A4 4B02-13-32432-H-001P АО “ГТЛК” 20.01.2034 95,27 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1004K1 4B02-05-56453-P ПАО “ЛК “Европлан” 14.02.2029 95,92 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1004W6 4B02-05-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 16.02.2029 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1005H4 4B02-01-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 26.02.2025 98,16 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1005L6 4B02-09-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 21.02.2029 103,29 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1006G4 4B02-06-00822-J-001P ПАО “МегаФон” 11.03.2024 102,89 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1006S9 12840086V Минфин России 28.03.2035 105,7478 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1007H0 4B02-02-00221-A-001P ПАО “НГК “Славнефть” 15.03.2029 99,18 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1007Z2 4B02-13-65045-D-001P ОАО “РЖД” 19.03.2029 100,05 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100881 4B02-05-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 21.03.2029 98,62 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1008D7 4B02-14-65045-D-001P ОАО “РЖД” 04.05.2029 101,35 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1008J4 4B02-10-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 23.03.2029 100,1 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1008P1 4B02-06-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 23.03.2029 100,2 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1008V9 4-08-55477-E АО “РОСНАНО” 27.03.2028 86,5 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A1008W7 4B02-06-00143-A ПАО “Северсталь” 27.03.2029 100,18 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1008Y3 4B02-07-00005-T-001P АО “Почта России” 27.03.2029 100,34 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1009L8 4B02-15-65045-D-001P ОАО “РЖД” 07.04.2027 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100A66 4B02-09-04715-A-001P ПАО “МТС” 14.10.2024 100,3 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100AN7 4B02-02-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 16.04.2025 99,79 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100CN3 RU35012RSY0 Республика Саха (Якутия) 13.05.2026 99,91 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A100DG5 4B02-06-56453-P ПАО “ЛК “Европлан” 15.05.2029 99,86 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100DQ4 4-09-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 05.04.2029 99,58 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100E88 4B02-06-55465-E-001P АО “ФПК” 21.05.2029 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100ET6 4B02-06-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 12.05.2039 99,55 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100FE5 4B02-14-32432-H-001P АО “ГТЛК” 25.05.2034 99,49 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100G03 4B02-03-36403-R-001P ООО “БКЕ” 18.06.2023 99,96 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100GY1 4B02-177-00004-T-001P ВЭБ.РФ 22.06.2023 100,02 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100HU7 4B02-10-04715-A-001P ПАО “МТС” 25.06.2025 98,78 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100HY9 4B02-16-65045-D-001P ОАО “РЖД” 25.06.2026 96,89 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100KY3 4B02-08-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 02.07.2029 98,95 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100LL8 4B02-02-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 11.07.2024 99,37 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100LV7 4B02-05-31153-H-001P АО “МХК “ЕвроХим” 19.07.2023 99,99 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100N12 4B02-11-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 16.07.2029 99,91 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100NS9 4B02-05-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 28.08.2025 96,45 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100P85 4B02-01-36383-R-002P ООО “ЕвразХолдинг Финанс” 29.07.2024 99,09 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100PE4 4B02-06-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 01.08.2023 100,08 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100PP0 RU34012BEL0 Белгородская область 05.08.2024 99,32 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A100RG5 4B02-06-31153-H-001P АО “МХК “ЕвроХим” 18.08.2023 99,98 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100SZ3 4B02-06-00005-T-001P АО “Почта России” 23.08.2029 98,68 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100UT2 4B02-08-00005-T-001P АО “Почта России” 11.09.2029 100,14 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100VG7 4B02-03-36393-R-001P ООО “СУЭК-Финанс” 13.09.2029 93,68 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100VQ6 4B02-01-40155-F-001P ПАО “ГМК “Норильский никель” 24.09.2024 98,74 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100W60 4B02-03-56453-P ПАО “ЛК “Европлан” 20.09.2029 99,19 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100WA8 4B02-04-55234-E-001P ПАО “Группа ЛСР” 27.09.2024 97,78 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A100XC2 4B02-01-55192-E-001P ПАО “Полюс” 01.10.2029 97,92 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100XP4 RU34012MOO0 Московская область 08.10.2024 98,84 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A100XU4 4B02-07-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 11.10.2024 98,73 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100Y50 4B02-04-36393-R-001P ООО “СУЭК-Финанс” 08.10.2029 99,48 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100Y84 RU34013BEL0 Белгородская область 15.10.2024 98,38 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A100YE6 4B02-01-55194-E-001P ПАО “ТрансКонтейнер” 16.10.2024 99,04 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100YF3 4B02-03-25642-H АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 10.10.2029 96,51 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100YQ0 4B02-09-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 11.10.2029 98,54 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100YY4 4-11-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.01.2050 92,6 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100Z91 4B02-15-32432-H-001P АО “ГТЛК” 21.10.2025 95,44 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100ZB9 4-10-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2049 97,22 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A100ZD5 4B02-04-32501-D ОАО “МРСК Урала” 17.10.2029 98,93 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100ZF0 4B02-03-32501-D ОАО “МРСК Урала” 17.10.2029 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A100ZK0 4B02-12-04715-A-001P ПАО “МТС” 26.10.2023 99,99 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101012 4B02-12-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 23.10.2029 97,7 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1010B7 4B02-13-00206-A-001P ПАО “Транснефть” 30.10.2026 94,66 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1010D3 RU35013RSY0 Республика Саха (Якутия) 02.11.2026 96,12 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1010M4 4B02-17-65045-D-001P ОАО “РЖД” 03.11.2025 95,98 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101137 4B02-01-00146-A-003P ПАО “Газпром нефть” 05.11.2024 97,87 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1011B5 RU35003KND0 Краснодарский край 12.11.2026 94,86 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1011Q3 RU34020ANO0 Новосибирская область 13.11.2024 98,28 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101228 4B02-03-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 07.11.2025 100,04 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1012B3 4B02-07-55465-E-001P АО “ФПК” 05.11.2029 94,81 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1013P1 4B02-227-00004-T-001P ВЭБ.РФ 17.11.2026 95,99 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1013T3 RU34011LIP0 Липецкая область 21.11.2024 0 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1013U1 4B02-03-00221-A-001P ПАО “НГК “Славнефть” 15.11.2029 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1014S3 4B02-01-12414-F-001P АО ХК “Новотранс” 27.11.2024 99,51 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101541 4B02-01-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 27.11.2025 95,2 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101590 4B02-07-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 11.11.2039 95,41 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101665 RU35014NJG0 Нижегородская область 14.06.2025 97,85 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1016B4 4-12-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.07.2049 77,2133 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1016N9 RU35006SVS0 Свердловская область 15.12.2026 95,21 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1016Z3 4B02-02-00464-R-001P ООО “ПИК-Корпорация” 11.12.2024 98,37 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A1017H9 4B02-05-00011-T-002P Государственная компания “Автодор” 12.12.2029 99,73 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1017J5 4B02-02-00146-A-003P ПАО “Газпром нефть” 07.12.2029 87,29 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1018C8 4B02-04-35992-H-001P АО “Трансмашхолдинг” 16.12.2024 97,65 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1018T2 4-13-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 07.05.2050 96,67 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101988 RU34013MOO0 Московская область 20.12.2024 97,62 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1019A0 4-04-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2040 75,1067 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101CL5 4B02-04-65018-D-001P ПАО “Россети” 11.01.2035 82,48 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101CQ4 4B02-05-36393-R-001P ООО “СУЭК-Финанс” 16.01.2030 96,18 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101D54 4B02-02-00443-R-001P ООО “ЛАЛ-1520” 18.01.2030 98,1667 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101DE8 4B02-03-00073-A ПАО “Россети Ленэнерго” 29.01.2025 99,94 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101DF5 4B02-04-00073-A ПАО “Россети Ленэнерго” 29.01.2025 98,9 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101EF3 4B02-04-25642-H АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 30.01.2030 93,3 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101FG8 4B02-03-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 10.02.2027 91,57 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101FH6 4B02-14-04715-A-001P ПАО “МТС” 11.02.2027 92,36 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101FY1 4B02-02-65116-D-001P ПАО “Россети Московский регион” 14.02.2025 95,59 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101GD3 4B02-16-32432-H-001P АО “ГТЛК” 17.02.2028 90,11 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101GJ0 4B02-03-00146-A-003P ПАО “Газпром нефть” 20.02.2025 96,35 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101GZ6 4B02-06-00296-A-001P ПАО “Уралкалий” 25.02.2025 96,4 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101H84 4B02-18-65045-D-001P ОАО “РЖД” 20.02.2030 100,64 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101JD7 4-05-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.04.2045 90,95 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101LJ0 4B02-08-31153-H-001P АО “МХК “ЕвроХим” 15.04.2025 98,5 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101LX1 4B02-05-65018-D-001P ПАО “Россети” 11.04.2035 88,945 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101M04 4B02-20-65045-D-001P ОАО “РЖД” 15.03.2027 93,26 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101MG4 4B02-02-55385-E-001P ПАО “Россети” 24.04.2025 79,5385 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101NG2 4B02-15-04715-A-001P ПАО “МТС” 05.11.2026 93,26 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101P27 RU35014RSY0 Республика Саха (Якутия) 12.05.2027 0 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101PA0 RU34014BEL0 Белгородская область 16.05.2025 95,96 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101PB8 4B02-06-40046-N АК “АЛРОСА” (ПАО) 10.05.2030 96,95 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101PC6 4B02-07-40046-N АК “АЛРОСА” (ПАО) 10.05.2030 94,9 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101PD4 4B02-05-40046-N АК “АЛРОСА” (ПАО) 10.05.2030 95,63 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101PF9 4B02-04-40046-N АК “АЛРОСА” (ПАО) 10.05.2030 94,42 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101PG7 4B02-03-40046-N АК “АЛРОСА” (ПАО) 10.05.2030 95,91 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101Q26 4B02-13-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 15.05.2030 97,03 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101QL5 4B02-17-32432-H-001P АО “ГТЛК” 14.05.2035 89,59 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101QM3 4B02-03-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 27.05.2025 94,36 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101QN1 4B02-04-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 25.05.2027 89,99 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101R09 4-01-05886-A-001P АО “Росагролизинг” 28.05.2025 94,21 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101R33 4B02-04-36420-R-001P ООО “Лента” 31.05.2023 100 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101R90 4B02-10-25642-H АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 23.05.2030 92,63 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101RB4 RU34015BEL0 Белгородская область 29.05.2025 96,68 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101RF5 4B02-01-12665-E-001P ПАО “Россети Центр и Приволжье” 02.06.2023 99,91 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101RH1 4B02-02-10214-A-001P ПАО “Россети Центр” 02.06.2023 99,97 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101SC0 4B02-18-32432-H-001P АО “ГТЛК” 23.05.2035 88,13 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101SD8 4B02-19-32432-H-001P АО “ГТЛК” 23.05.2035 87,33 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101SF3 4B02-10-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 29.05.2030 94,04 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101SM9 4B02-07-55010-D-001P ПАО “КАМАЗ” 07.06.2023 99,94 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101SQ0 4B02-08-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 07.06.2023 100,12 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101ST4 4B02-03-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 08.06.2023 100,21 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101T64 4B02-01-00221-A-001P ПАО “НГК “Славнефть” 04.06.2030 92,82 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101TB0 4B02-290-00004-T-001P ВЭБ.РФ 10.06.2027 89,98 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101TD6 4-15-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2049 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101TT2 4-01-65045-D-001P ОАО “РЖД” 01.03.2122 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101U95 4-14-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2047 71,54 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101UG7 RU34007SVS0 Свердловская область 28.06.2025 95,44 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101UQ6 4B02-12-36241-R-001P ООО “ИКС 5 ФИНАНС” 12.06.2035 99,76 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101WF5 4B02-292-00004-T-001P ВЭБ.РФ 21.07.2023 99,75 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101WL3 RU34014MOO0 Московская область 08.07.2025 97,26 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101WR0 4B02-01-65105-D-002P ПАО “ОГК-2” 08.07.2026 99,51 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101X01 4-16-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.07.2050 83,42 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101XH9 4B02-03-65116-D-001P ПАО “Россети Московский регион” 16.07.2025 99,27 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A101XN7 4B02-14-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 10.07.2030 100,13 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101XS6 4B02-04-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 15.07.2026 99,52 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101Y18 4-02-65045-D-001P ОАО “РЖД” 01.03.2122 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101Z17 RU35008SVS0 Свердловская область 29.07.2027 91,8 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A101Z66 4B02-03-36442-R-001P ООО “Балтийский лизинг” 26.07.2024 97,9 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101ZH4 4B02-10-16643-A-001P АО “Почта России” 23.07.2030 96,54 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1020L5 RU35015SAM0 Самарская область 04.08.2026 94,6 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1023K1 4B02-15-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 26.08.2030 95,42 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1024W4 4B02-03-10797-A-001P ПАО “Группа Черкизово” 15.03.2024 98,86 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102564 4-03-65045-D-001P ОАО “РЖД” 01.03.2122 100,18 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102598 RU34012LIP0 Липецкая область 16.09.2025 96,21 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1025F6 RU34016BEL0 Белгородская область 18.09.2025 96,35 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1026B3 RU34011BAS0 Правительство Республики Башкортостан 24.09.2025 96,64 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102895 RU34021ANO0 Новосибирская область 14.10.2025 95,47 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102986 4B02-06-36393-R-001P ООО “СУЭК-Финанс” 10.10.2030 98,04 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1029A9 4B02-01-00008-T-001P ФГУП “Росморпорт” 15.10.2025 95,6 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1029G6 RU34013KRN1 г. Красноярск 16.10.2025 96,66 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102A15 RU35003GSP0 г. Санкт-Петербург 13.04.2027 93,91 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A102AP8 4-17-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2050 67,8667 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102CK5 12978087V Минфин России 20.11.2027 91,8941 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102CL3 12978088V Минфин России 20.11.2032 89,3058 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102CR0 RU35015MOO0 Московская область 10.11.2026 95,23 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102CT6 RU35009SVS0 Свердловская область 17.11.2027 93,9 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102D46 4-18-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.02.2051 88,41 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102DQ0 RU34010SVS0 Свердловская область 23.11.2024 97,02 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102DS6 RU35015NJG0 Нижегородская область 27.05.2026 93,95 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102E37 4-05-65045-D-001P ОАО “РЖД” 01.03.2122 102,73 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102EE4 4B02-02-00122-A-003P ПАО “НК “Роснефть” 14.11.2030 100,55 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102EF1 4B02-01-00122-A-003P ПАО “НК “Роснефть” 14.11.2030 100,55 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102F85 4B02-06-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 28.11.2023 99,28 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102FC5 4B02-303-00004-T-001P ВЭБ.РФ 05.12.2023 98,85 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102FS1 4B02-16-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 25.11.2030 99,91 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102FT9 4B02-17-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 25.11.2030 93,73 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102FV5 RU35001CLB0 Челябинская область 30.11.2027 94,03 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102G35 RU35016MOO0 Московская область 30.11.2027 95,49 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102GD1 4B02-03-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.12.2049 90,1 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102GV3 4B02-01-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2045 71,0533 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102H34 RU35004STV0 Ставропольский край 14.12.2027 94,94 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102H91 4B02-01-00011-T-003P Государственная компания “Автодор” 09.12.2025 93,4 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102HF4 RU34011SVS0 Свердловская область 16.12.2023 98,92 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102JB9 4B02-02-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2050 89,59 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102K13 4B02-04-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.06.2051 94,87 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102K39 4B02-08-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 09.12.2030 98,89 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102K96 4B02-316-00004-T-001P ВЭБ.РФ 17.12.2025 92,1 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102KT9 RU34003KRA1 г. Краснодар 23.12.2025 96,57 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A102L53 4B02-06-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2051 75,96 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102L87 4B02-05-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.03.2051 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102LD1 4B02-04-10797-A-001P ПАО “Группа Черкизово” 19.12.2025 98,73 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102QP4 4B02-21-65045-D-001P ОАО “РЖД” 11.06.2027 91,16 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102RU2 4B02-01-16419-A-001P ПАО “ЛК “Европлан” 13.08.2024 97,26 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102RX6 4B02-09-16493-A-001P ПАО «ГК «Самолет» 15.02.2024 99,75 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A102SC8 4B02-02-29031-H-001P ПАО “ТМК” 17.02.2024 98,94 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A102SV8 4B02-18-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 17.02.2031 98,97 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102SX4 4B02-19-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 17.02.2031 95,54 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102TA0 4-02-05886-A-001P АО “Росагролизинг” 25.02.2026 94,95 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A102VL3 4B02-18-04715-A-001P ПАО “МТС” 22.03.2024 98,64 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A102VR0 4B02-01-32432-H-002P АО “ГТЛК” 03.03.2036 95,78 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1030S9 RU25072MOS0 Правительство Москвы 23.04.2024 98,78 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A1030T7 RU25073MOS0 Правительство Москвы 21.04.2026 98,09 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A1030X9 4B02-03-36160-R-001P ООО “Сэтл Групп” 17.04.2024 98,93 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A103125 4B02-07-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.06.2049 92,27 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103133 4B02-02-12414-F-001P АО ХК “Новотранс” 16.04.2026 98,05 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1031K4 4B02-08-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.04.2051 90,78 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1031U3 4B02-334-00004-T-001P ВЭБ.РФ 18.04.2028 93,21 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103372 4B02-20-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 30.04.2031 94,48 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1033B9 RU35015RSY0 Республика Саха (Якутия) 08.05.2028 94,86 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1033Z8 RU26074MOS0 Правительство Москвы 18.05.2028 91,49 2 0 4 2 0 4 2 0 4 RU000A1034J0 4B02-02-16419-A-001P ПАО “ЛК “Европлан” 17.05.2024 99,16 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1034K8 12978104V Минфин России 27.05.2036 65,5619 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1035H1 4B02-01-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 19.05.2031 95,26 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1036H9 4B02-04-60525-P-002P ПАО “Магнит” 29.05.2024 98,69 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1036M9 4B02-05-60525-P-001P ПАО “Магнит” 29.05.2024 98,53 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1038D4 4B02-06-35992-H-001P АО “Трансмашхолдинг” 05.06.2026 97,66 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1038M5 4B02-20-32432-H-001P АО “ГТЛК” 28.05.2036 96,09 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103943 4B02-01-00010-A-001P ПАО “Аэрофлот” 11.06.2026 96,13 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1039A8 4-02-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 01.03.2122 94,16 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103AT8 4B02-01-55319-E-001P АО “Атомэнергопром” 19.06.2026 96,21 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103C46 4B02-04-00464-R-001P ООО “ПИК-Корпорация” 30.06.2023 100 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A103C53 4B02-11-36419-R-001P ООО “РЕСО-Лизинг” 20.06.2031 98,4 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103C95 4B02-21-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 23.06.2031 94,59 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103DN5 RU34012BAS0 Правительство Республики Башкортостан 07.07.2026 97,83 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A103DP0 4B02-08-55010-D-001P ПАО “КАМАЗ” 10.07.2023 100,09 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103DS4 4B02-03-65134-D ПАО “СИБУР Холдинг” 01.07.2031 97,4 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103EZ7 4B02-06-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 17.07.2026 96,41 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103FC3 4B02-11-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 11.07.2031 99,5 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103FY7 4B02-367-00004-T-001P ВЭБ.РФ 23.07.2026 90,8326 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103KJ8 4B02-03-16419-A-001P ПАО “ЛК “Европлан” 08.08.2031 96,87 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103M10 4B02-04-36442-R-001P ООО “Балтийский лизинг” 26.08.2024 98,49 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103N43 4B02-09-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.08.2031 93,72 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103N76 4B02-01-36241-R-002P ООО “ИКС 5 ФИНАНС” 20.08.2036 98,73 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103NU9 4B02-01-00011-T-004P Государственная компания “Автодор” 08.09.2026 94,16 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103QL1 4-03-05886-A-001P АО “Росагролизинг” 16.09.2026 94,57 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103QN7 4-03-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 01.03.2122 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103QQ0 4B02-02-00096-A-001P ПАО “Нижнекамскнефтехим” 13.09.2028 96,56 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A103S14 4B02-04-16419-A-001P ПАО “ЛК “Европлан” 25.03.2025 98,75 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103SV6 4-01-09835-A АО «Росгео» 26.09.2024 97,18 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A103W42 4B02-10-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.07.2031 74,9533 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103YG5 4B02-11-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2031 90,04 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A103YK7 4B02-12-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.08.2031 0 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1041B2 4B02-01-87154-H-002P ПАО «Сегежа Групп» 29.10.2036 98,54 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A1041Q0 4B02-13-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2031 98,93 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1042W6 4B02-01-00004-T-002P ВЭБ.РФ 18.10.2028 100,06 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1043K9 RU35016NJG0 Нижегородская область 26.05.2027 101,67 2 0 4 2 0 4 100 100 100 RU000A1043N3 4B02-09-55010-D-001P ПАО “КАМАЗ” 22.11.2023 100,9 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104511 4B02-14-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2031 71,3667 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104693 4B02-23-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 21.11.2031 100,41 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1049Y7 4B02-06-36419-R ООО “РЕСО-Лизинг” 11.12.2025 99,94 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104AM1 4B02-16-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2031 91,01 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104B79 4B02-15-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2031 93,8 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104C45 4B02-17-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2031 77,7967 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104FG2 4B02-03-87154-H-002P ПАО «Сегежа Групп» 07.01.2037 100,61 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A104SU6 4B02-20-04715-A-001P ПАО “МТС” 01.05.2026 107,85 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104SX0 4B02-24-65045-D-001P ОАО “РЖД” 30.04.2027 110,51 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104TD0 4B02-07-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 08.05.2026 113,31 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104UA4 4B02-04-87154-H-002P ПАО «Сегежа Групп» 11.05.2037 100,32 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A104UV0 4B02-18-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.05.2032 98,87 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104V26 4B02-01-36419-R-002P ООО “РЕСО-Лизинг” 02.06.2026 102,47 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104V75 4B02-01-16643-A-002P АО “Почта России” 26.05.2032 105,89 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104VS4 4B02-08-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 11.06.2025 103,03 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104W17 4B02-02-16643-A-002P АО “Почта России” 08.06.2032 102,7 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104W33 4B02-03-16643-A-002P АО “Почта России” 08.06.2032 101,21 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104WF9 4B02-04-00221-A-002P ПАО “НГК “Славнефть” 11.06.2032 102,26 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104WJ1 4B02-21-04715-A-001P ПАО “МТС” 22.06.2026 102,34 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104X32 4B02-19-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.06.2032 99,45 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A104XR2 4B02-02-00011-T-003P Государственная компания “Автодор” 01.07.2027 102 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104XW2 4B02-01-65134-D-001P ПАО “СИБУР Холдинг” 20.01.2026 101,2 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104Z48 4B02-02-00004-T-002P ВЭБ.РФ 15.07.2027 102,13 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104ZA3 4B02-10-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 20.07.2023 100,02 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A104ZC9 4B02-10-55010-D-001P ПАО “КАМАЗ” 18.07.2025 101,97 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105104 4B02-05-16677-A МКПАО “ОК РУСАЛ” 28.07.2027 98,1918 25 22,5 27,5 25 22,5 27,5 100 100 100 RU000A105112 4B02-06-16677-A МКПАО “ОК РУСАЛ” 28.07.2027 97,8528 25 22,5 27,5 25 22,5 27,5 100 100 100 RU000A1051E5 4B02-09-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 29.01.2026 99,31 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1051T3 4B02-22-04715-A-001P ПАО “МТС” 02.08.2024 100,08 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1052E3 4B02-11-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 06.08.2024 99,94 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105344 4B02-20-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.06.2032 96,8 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1053P7 4B02-05-87154-H-002P ПАО «Сегежа Групп» 30.07.2037 98,8 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A1054W1 4B02-02-55192-E-001P ПАО “Полюс” 24.08.2027 94,8115 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105559 4B02-06-65018-D-001P ПАО “Россети” 18.08.2032 99,76 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1055Q0 4B02-12-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 01.09.2025 100,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1055Y4 4B02-04-16643-A-002P АО “Почта России” 25.08.2032 97,32 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1056S4 4B02-05-65018-D ПАО “Россети” 10.08.2057 98,25 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1056U0 4-07-36400-R ООО “Газпром капитал” 23.03.2027 89,05 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1057A0 4B02-01-25642-H-001P АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 13.09.2024 99,1913 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1057D4 4B02-02-25642-H-001P АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 10.09.2027 95,136 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1057P8 4B02-06-55038-E-001P ПАО “РусГидро” 15.09.2026 98,72 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A1057S2 4B02-12-00122-A-002P ПАО “НК “Роснефть” 07.09.2032 99,003 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105898 4B02-21-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.07.2032 95,4667 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1058R2 4B02-22-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2032 99,25 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1059N9 4-17-00077-A ПАО «ЛУКОЙЛ» 02.11.2026 97,1038 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1059P4 4-18-00077-A ПАО «ЛУКОЙЛ» 26.04.2027 86,2713 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1059Q2 4-19-00077-A ПАО «ЛУКОЙЛ» 06.05.2030 84,1757 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A1059R0 4-20-00077-A ПАО «ЛУКОЙЛ» 26.10.2031 79,9364 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105A04 4-08-25642-H АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 22.10.2028 84,5324 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105A61 4B02-02-40155-F-001P ПАО “ГМК “Норильский никель” 05.10.2027 101,79 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105A87 4-02-10613-A ПАО «Совкомфлот» 26.04.2028 85,1408 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105A95 4-01-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 28.04.2034 100,9822 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105AV9 4B02-23-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2032 94,95 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105BL8 4-02-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 17.11.2023 96,8607 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105BY1 4-03-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 17.11.2028 70,6932 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105C28 4B02-05-10797-A-001P ПАО “Группа Черкизово” 23.10.2025 102,03 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105C44 4B02-01-16677-A-001P МКПАО “ОК РУСАЛ” 24.04.2025 98,338 25 22,5 27,5 25 22,5 27,5 100 100 100 RU000A105C51 4-04-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 22.11.2024 91,2686 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105CB7 4B02-24-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2032 95,2738 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105DR1 4B02-07-65018-D ПАО “Россети” 25.09.2057 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105EW9 4B02-01-87154-H-003P ПАО «Сегежа Групп» 22.10.2037 96,6961 25 22,5 27,5 25 22,5 27,5 100 100 100 RU000A105G81 4B02-13-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 14.05.2025 0 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105GE2 4B02-07-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 13.11.2025 100,43 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105GU8 4B02-02-00011-T-004P Государственная компания “Автодор” 16.11.2027 100,67 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105GZ7 4-05-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 24.01.2024 95,9181 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105H23 4B02-25-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2032 100 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105H64 4-21-00078-A ПАО “ММК” 13.06.2024 96,9724 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105HC4 4B02-07-55038-E-001P ПАО “РусГидро” 21.11.2025 100,2 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105HH3 4B02-02-36419-R-002P ООО “РЕСО-Лизинг” 15.11.2032 99,86 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105JF3 4B02-26-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2032 98,34 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105JH9 4-06-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 29.06.2027 81,2496 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105JT4 4-08-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 14.07.2031 69,0632 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105K85 4B02-02-55319-E-001P АО “Атомэнергопром” 02.12.2025 101,04 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105KP0 4B02-05-00146-A-003P ПАО “Газпром нефть” 02.12.2025 101,37 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105KQ8 4B02-01-60525-P-004P ПАО “Магнит” 02.12.2025 100,43 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105KU0 4-07-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 27.01.2029 73,9804 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105L27 4B02-24-01669-A-001P ПАО АФК “Система” 24.11.2032 99,65 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105LC6 4B02-06-00124-A-001P ПАО “Ростелеком” 05.09.2025 99,52 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105LN3 4B02-27-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2032 94,1183 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105M75 4B02-03-25642-H-001P АО “ХК “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 11.12.2025 97,9788 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105MN1 4B02-01-00739-A-002P АО “ДОМ.РФ” 22.09.2027 100,32 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105MW2 4B02-08-55038-E-001P ПАО “РусГидро” 17.12.2024 99,9 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105NA6 4B02-23-04715-A-001P ПАО “МТС” 18.12.2024 99,49 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105NB4 4B02-01-03388-D-001P ПАО “ТГК-1” 16.12.2027 100,19 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NK5 4B02-05-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 14.12.2028 100,41 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NL3 4B02-06-40155-F-001P ПАО “ГМК “Норильский никель” 18.06.2026 100,0112 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NN9 4B02-28-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2032 101,12 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NP4 4B02-30-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.10.2032 98,37 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NY6 4B02-29-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2032 95,6633 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105NZ3 4B02-31-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.11.2032 99,7233 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105P72 4B02-32-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 28.09.2032 94,89 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105PH6 4B02-07-65018-D-001P ПАО “Россети” 08.12.2037 99,89 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105PQ7 4B02-02-16677-A-001P МКПАО “ОК РУСАЛ” 23.12.2025 99,822 25 22,5 27,5 25 22,5 27,5 100 100 100 RU000A105R62 4-10-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 06.02.2028 85,2296 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105RG4 4-09-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 11.02.2026 92,2412 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105RH2 4-11-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 16.08.2037 88,5328 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105RZ4 4-12-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 17.02.2027 75,0579 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105SF4 4B02-14-00739-A-001P АО “ДОМ.РФ” 29.07.2024 99,63 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105SG2 4-13-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 25.02.2030 71,4696 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105SL2 4B02-09-55038-E-001P ПАО “РусГидро” 28.01.2026 100,68 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105SP3 4B02-02-87154-H-003P ПАО «Сегежа Групп» 15.01.2038 99,22 20 17,5 22,5 20 17,5 22,5 100 100 100 RU000A105TP1 4B02-02-60525-P-004P ПАО “Магнит” 03.02.2028 100,49 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105U00 4B02-08-36400-R-001P ООО “Газпром капитал” 06.02.2026 100,44 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105UU9 4B02-10-00124-A-002P ПАО “Ростелеком” 11.02.2026 101,42 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105V82 4B02-03-00011-T-003P Государственная компания “Автодор” 12.02.2026 101,14 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 100 100 100 RU000A105VC5 4B02-03-55192-E-001P ПАО “Полюс” 11.02.2028 103,92 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105VL6 4-14-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 21.03.2025 91,7071 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105WH2 4-15-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 21.03.2026 82,8521 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A105WJ8 4-16-36400-R-003P ООО “Газпром капитал” 15.04.2025 89,5114 10 7,5 12,5 10 7,5 12,5 100 100 100 RU000A101CK7 24021RMFS Минфин России 24.04.2024 99,995 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A101FA1 25084RMFS Минфин России 04.10.2023 99,283 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A103BQ2 25085RMFS Минфин России 24.09.2025 78,6478 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JS3W6 26207RMFS Минфин России 03.02.2027 98,528 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JTK38 26212RMFS Минфин России 19.01.2028 92,266 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JU4L3 26215RMFS Минфин России 16.08.2023 99,907 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JVW48 26218RMFS Минфин России 17.09.2031 91,757 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JWM07 26219RMFS Минфин России 16.09.2026 98,24 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JXFM1 26221RMFS Минфин России 23.03.2033 84,501 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JXQF2 26222RMFS Минфин России 16.10.2024 99,077 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0ZYU88 26223RMFS Минфин России 28.02.2024 99,285 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0ZYUA9 26224RMFS Минфин России 23.05.2029 88,181 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0ZYUB7 26225RMFS Минфин России 10.05.2034 79,904 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0ZZYW2 26226RMFS Минфин России 07.10.2026 98,496 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1007F4 26227RMFS Минфин России 17.07.2024 99,817 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A100A82 26228RMFS Минфин России 10.04.2030 89,245 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A100EG3 26229RMFS Минфин России 12.11.2025 97,658 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A100EF5 26230RMFS Минфин России 16.03.2039 79,114 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A100MY9 26231RMFS Минфин России 20.07.2044 0 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1014N4 26232RMFS Минфин России 06.10.2027 89,375 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A101F94 26233RMFS Минфин России 18.07.2035 71,187 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A101QE0 26234RMFS Минфин России 16.07.2025 92,644 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1028E3 26235RMFS Минфин России 12.03.2031 78,7 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A102BT8 26236RMFS Минфин России 17.05.2028 85,483 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1038Z7 26237RMFS Минфин России 14.03.2029 87,552 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1038V6 26238RMFS Минфин России 15.05.2041 72,776 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A103901 26239RMFS Минфин России 23.07.2031 83,242 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A103BR0 26240RMFS Минфин России 30.07.2036 75,439 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105FZ9 26241RMFS Минфин России 17.11.2032 95,475 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105RV3 26242RMFS Минфин России 29.08.2029 96,406 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JV4L2 29006RMFS Минфин России 29.01.2025 100,802 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JV4M0 29007RMFS Минфин России 03.03.2027 101,848 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JV4P3 29008RMFS Минфин России 03.10.2029 103,622 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JV4N8 29009RMFS Минфин России 05.05.2032 105,209 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JV4Q1 29010RMFS Минфин России 06.12.2034 106,016 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A101KT1 29013RMFS Минфин России 18.09.2030 98,016 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A101N52 29014RMFS Минфин России 25.03.2026 99,37 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1025A7 29015RMFS Минфин России 18.10.2028 98,346 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1025B5 29016RMFS Минфин России 23.12.2026 99,131 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1028D5 29017RMFS Минфин России 25.08.2032 97,885 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A102A31 29018RMFS Минфин России 26.11.2031 97,992 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A102A49 29019RMFS Минфин России 18.07.2029 98,241 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A102BV4 29020RMFS Минфин России 22.09.2027 98,786 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105B11 29021RMFS Минфин России 27.11.2030 97,968 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105G16 29022RMFS Минфин России 20.07.2033 97,499 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105L19 29023RMFS Минфин России 23.08.2034 98,994 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A1066D5 29024RMFS Минфин России 18.04.2035 97,23 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU0002867854 46011RMFS Минфин России 20.08.2025 253,264 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU0002868001 46012RMFS Минфин России 05.09.2029 102,263 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0GN9A7 46020RMFS Минфин России 06.02.2036 76,314 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JPLH5 46022RMFS Минфин России 19.07.2023 99,924 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JRTL6 46023RMFS Минфин России 23.07.2026 100,293 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0JVMH1 52001RMFS Минфин России 16.08.2023 99,752 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A0ZYZ26 52002RMFS Минфин России 02.02.2028 97,728 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A102069 52003RMFS Минфин России 17.07.2030 97,023 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A103MX5 52004RMFS Минфин России 17.03.2032 96,171 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 RU000A105XV1 52005RMFS Минфин России 11.05.2033 95,546 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5 0 -0,5 0,5

