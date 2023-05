Московская биржа – победитель премии РАСО за эффективную антикризисную коммуникацию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа стала лауреатом ежегодной премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации “Идеальный шторм” за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях жестких внешних вызовов.

Экспертное сообщество высоко оценило работу Московской биржи в области антикризисных коммуникаций. Премия вручена “за сохранение репутационного капитала фондовых и валютных рынков, открытость со стейкхолдерами в кризисный период, нивелирование негативных сценариев”.

Московская биржа оперативно реагировала на возникшие вызовы, в тесном взаимодействии с регулятором, профучастниками и инвесторами вырабатывала новые подходы к коммуникациям, в том числе в рамках Клуба защиты прав инвесторов, уделяла особое внимание теме развития инвестиционной грамотности.

Жанна Чаваррия, директор департамента по маркетингу и коммуникациям Московской биржи:

“Московская биржа – ключевое звено инфраструктуры российского финансового рынка. Мы задаем стандарты для всех его участников, в том числе в коммуникациях, придерживаемся принципов прозрачности, уделяя максимум внимания информационной ответственности. В прошлом году рынок столкнулся с новыми вызовами, вместе с участниками рынка и регулятором мы искали новые решения. Благодаря четкому взаимодействию со стейкхолдерами нам удалось сохранить функционирование рынка. Мы рады, что наша работа по достоинству оценена профессиональным сообществом”.

В экспертный совет премии входит более 50 экспертов в области связей с общественностью и развития репутации, представителей крупных корпораций, органов государственной власти, экспертных организаций и вузов.

Награда исполнена в виде арт-объекта в формате NFT с 3D изображением Ленты Мёбиуса – символа премии.

Премия РАСО учреждена в 2021 году. Проект нацелен на признание выдающихся результатов российских компаний в области репутационного менеджмента. Задача премии – популяризировать подходы к решению сложных и неординарных коммуникационных задач, непосредственно связанных с эффективностью бизнеса и влиянием на их долгосрочную репутацию.



