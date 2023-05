Минэкономразвития: Фонд содействия инновациям поддержал 3,7 тысяч высокотехнологичных проектов в 2022 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонд содействия инновациям в 2022 году оказал финансовую поддержку 3,7 тыс. российским высокотехнологичным проектам. Они получили гранты в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Речь идёт о наукоемких разработках студентов, молодых ученых и малых предприятий. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Наблюдательного совета Фонда, которое прошло на площадке Особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Мы делаем ставку, в том числе на малое инновационное предпринимательство. Для поддержки сектора был создан Фонд содействия инновациям. В прошлом году им поддержано более 2 тыс. проектов студентов и молодых инноваторов. А также свыше 1,5 тысяч малых предприятий – это почти на 20% больше, чем годом ранее», – отметил министр.

Больше половины из числа поддержанных проектов составляют молодые ученые по программам «УМНИК» и «Студенческий стартап». Последняя появилась в Фонде в 2022 году и реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Принять участие в ней могут студенты и аспиранты, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации. На данный момент отобрана 1 тыс. победителей, каждый из которых получил грант в размере 1 млн рублей, создал свое предприятие и начал апробацию идей на практике.

По самой массовой программе «Старт» Фонд поддержал более 600 проектов. Принять участие в ней могут не только юридические лица – начинающий предприниматель может подать заявку как физлицо и создать собственную компанию уже после победы в конкурсе. Только за последние 3 года победителями создано свыше 3 тыс. рабочих мест и зарегистрировано 1,8 тыс. объектов интеллектуальной собственности.

«На сумму 6 млрд рублей Фондом профинансированы компании, имеющие опыт продаж наукоемкой продукции. Благодаря грантам по программе «Коммерциализация» им удалось расширить производство инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. По всей стране запущены и модернизированы сотни производств, созданы тысячи рабочих мест. Эта мера поддержки очень востребована, позволяет стимулировать импортозамещение практически во всех сферах и дает колоссальный экономический эффект», – отметил генеральный директор Фонда Сергей Поляков.

Грантополучатели реализуют продукцию в совершенно разных сферах: это пищевая промышленность, сельхозмашиностроение, холодильное оборудование для крупных торговых центров, лазерные станки для резки металла, металлообрабатывающие станки с ЧПУ, уникальное медицинское оборудование и многое другое.

В части национальной программы «Цифровая экономика РФ» Фондом реализуется целый ряд инструментов поддержки по двум федеральным проектам. Заявители могут получить поддержку на всех этапах: от разработки до уже вывода на рынок цифровых решений и продуктов в области искусственного интеллекта. Результатом такой работы стало создание достаточно большого перечня продуктов, цифровых решений, которые успешно заменили ушедшие с рынка продукты западных компаний.

«Около 20 проектов предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» на сегодняшний день поддержаны Фондом содействия инновациям. Благодаря этой поддержке удалось расширить производственную инфраструктуру и создать технологические возможности для запуска ряда перспективных инновационных продуктов, ряд из которых не имеет отечественных аналогов в Российской Федерации. Среди них – визуально-звуковая система ориентации в пространстве для слепых и слабовидящих людей, интеллектуальные платформы для автоматизации процедуры заказа деталей и оценки параметров и рекомендации одежды по 3D-сканограммам потребителей, медицинская техника для экстренной помощи, фармпрепараты и многое другое», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Также на заседании обсуждался вопрос поддержки беспилотных летательных аппаратов и электронно-компонентной базы. Председатель правления группы компаний «Геоскан» Алексей Семенов отметил, что его компания была поддержана Фондом на ранней стадии развития и уже заплатила 2 млрд налогов, что многократно окупило государственную поддержку. На сегодняшний день она является одним из трех мировых лидеров в области беспилотников, а продукция компании продается более чем в 100 странах мира.

Говоря о развитии радиоэлектронной промышленности, Сергей Поляков отметил, что за последние 9 лет Фондом было профинансировано 1,8 тыс. компаний на сумму 3,3 млрд рублей, при этом суммарная выручка этих компаний превысила 12 млрд рублей. Учитывая значимость этой отрасли, на заседании было предложено рассмотреть возможность запуска комплексной программы восстановления и развития технологической независимости отечественной микроэлектроники за счет вовлечения молодых ученых и малых предприятий в решение конкретных задач. Генеральный директор ООО «БУТИС» Олег Машинин, комментируя важность развития ЭКБ рассказал, что за счет средств гранта его компанией разработан и серийно освоен не имеющий зарубежных аналогов фильтр на поверхностных акустических волнах для навигационных систем GLONASS/GPS на основе специально разработанного в проекте слоистого пьезоэлектрического материала и новой топологической модели. Это улучшило более чем в два раза температурную стабильность и позволило решить задачу подавления близлежащей помехи от систем спутниковой и иной радиосвязи, что обеспечило более чистый спектр выходного радиочастотного сигнала современного навигационно-связного оборудования. Результаты были подтверждены испытаниями в составе навигационной аппаратуры, выпускаемой российскими предприятиями. Разработка завершена в 2022 году и планируется к применению в российских навигационных системах.

Заседание наблюдательного совета завершилось посещением нескольких предприятий, производство которых размещается на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Максиму Решетникову продемонстрировали продукцию компаний «Бифорком Тек», имеющего статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Московское предприятие было создано в 2015 году и производит семейство компьютеров малого форм-фактора, маршрутизаторы, антенны и другие устройства связи, которые применяются для организации работы удаленных офисов, банкоматов, для мониторинга и управления системами предприятий. Эту продукцию используют ведущие операторы связи, энергетические и финансовые институты. В 2023 году компания запустила собственное производство беспроводных маршрутизаторов 5G+.

На прошлой неделе Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Документ разработан по поручению Президента Владимира Путина, которое он дал в сентябре 2022 года по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Главную задачу Концепции обозначил Председатель Правительства Михаил Мишустин – обеспечение технологического суверенитета через внедрение в экономику сквозных и критических разработок отечественного производства.

В заседании также приняли участие заместитель министра экономического развития Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, директор Департамента отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин, директор Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минообрнауки Олег Чурилов, а также представители быстрорастущих высокотехнологичных компаний.

