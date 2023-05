Минэкономразвития утвердило методику предоставления государственных услуг в МФЦ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России разработало типовые процессы работы МФЦ и требования к ним на основе лучших региональных практик по бережливому производству – Lean-технологий и стандартов менеджмента качества ISO 9000. Такая методика позволит повысить не только эффективность деятельности работы отделений центров госуслуг, но и улучшить качество обслуживания заявителей.

Благодаря наглядному описанию оптимального алгоритма и последовательности работы в МФЦ методика позволит центрам госуслуг гибко адаптироваться при появлении новых сервисов и форм обслуживания заявителей.

Внедрение в управление центрами госуслуг процессного подхода поможет единообразно выстроить процессы по всей сети МФЦ, а также соблюсти баланс между контролем выполнения стандартов и совершенствованием деятельности. Применение базовой процессной модели позволит сделать это быстрее и проще.

Ее применение актуально также и при открытии новых отделений. При этом для заявителя процесс получения госуслуг будет еще более легким, понятным и комфортным, в том числе сократится количество излишних действий, возвратов пакетов документов и снизится время ожидания в очереди.

Пилотное внедрение методики в деятельность региональных центров госуслуг запланировано к концу 2023 года.

