Заявить экспедицию на конкурс проекта «Открываем Россию заново» можно до 15 июня

Отправиться в экспедицию смогут до 15 участников — студентов российских вузов в сопровождении 1–2 наставников (руководителей экспедиции). Победителей конкурсного отбора объявят 1 июля на сайте и в официальной группе конкурса во «ВКонтакте». Команда проекта «Открываем Россию заново» окажет победителям методологическую поддержку при подготовке экспедиции. Проезд, проживание и питание, а также экскурсионная и культурная программа для студентов и наставников (руководителей) бесплатны.

Программа «Больше, чем путешествие» работает при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ключевые партнеры — Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, АНО «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», Российское движение детей и молодежи. Программа «Больше, чем путешествие» была создана в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина как инструмент поощрения активных и талантливых молодых людей со всей России. Особенность программы — образовательный компонент: лекции, мастер-классы, волонтерство, посещение предприятий и т.д. Программа помогает молодежи лучше узнать свою страну, влюбиться в нее, научиться новому и внести вклад в продвижение и развитие регионов.

Для успешного прохождения отбора экспедиция должна соответствовать нескольким критериям:

решать значимую проблему региона, отвечать на стратегический вызов его развития и иметь заинтересованных партнеров в регионе выезда;

быть целесообразной (для решения проблемы недостаточно удаленной работы);

иметь результат в виде продукта (по итогам работы команды появляется что-то полезное для других — от благоустроенной набережной до мобильного приложения).

