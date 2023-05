Гонки роботов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Подведены итоги соревнований по робототехническому многоборью MultiRobotlon, финал которых состоялся в Выксе. Мероприятие организовано Центром технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого при поддержке Фонда содействия инновациям. Партнерами выступили Региональный центр развития талантов детей «Вега» Нижегородской области, ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» и МБОУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство».

Соревнования посетили советник гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие важные гости.

Состязания стали результатом работы образовательного технологического интенсива, который проводился в детском лагере «Лазурный». В течение трёх недель дети учились управлять роботами, программировать, принимать сигналы с космических объектов и погружаться в глубины. Главная цель обучения состояла в решении конкурсных задач.

Задания были разделены на две возрастные категории: от 11 до 13 лет и от 13 до 15 лет. С помощью специального робота ребята должны были доставить под водой в нужную точку буй-ретранслятор и освободить удерживаемый объект. Команды выстраивали взаимодействие между разными типами беспилотных аппаратов, чтобы максимально быстро и качественно выполнить задание, приближенное к реальным условиям. Они применяли нескольких типов беспилотных аппаратов и использовали различные современные технологии.

Участникам присуждали баллы за скорость выполнения задач, качество исполнения и захвата, конструктивное и программное решение, а также за защиту в виде видеоотчёта.

В первом блоке соревновались наземные роботы от ЦНИИ РТК и воздушные роботы от ГК «Геоскан». Второй блок представлял собой эстафету: подводные роботы от ООО «Океаника» и ООО «Центр робототехники» соперничали с надводными от СПбПУ, воздушными от ГК «Геоскан» и космическими от ООО «Спутникс».

Политехнический университет представил образовательный робототехнический комплекс «Бублик-Пи», созданный в рамках проекта «Приоритет-2030». Экспонат никого не оставил равнодушным: школьники с удовольствием изучали разработку надводной робототехники.

Здорово, что так много ребят приняли участие в нашем инженерном приключении! Нам важно было заинтересовать школьников в решении сложных технических задач, чтобы они развивались дальше. Эти навыки им пригодятся в будущем: и при поступлении в вузы, и при дальнейшей работе в сфере робототехники. Участники показали аппаратно-программные решения, слаженную работу и ловкость в управлении роботами , — рассказала инженер Центра технологических проектов Анастасия Маркова.

Победителем соревнований стала команда «Фантастическая четверка» из Ленинградской области. Второе место заняли «Легенды» из Нижегородской области. Эти ребята прошли отборочный этап конкурса по направлению «Морская надводная робототехника» и будут выступать в финале, который пройдёт в августе в Обнинске.

