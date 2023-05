«Белой акации гроздья душистые». В ГУУ прошел межвузовский весенний бал

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 мая 2023 года в Государственном университете управления прошел первый межвузовский весенний бал, организованный Институтом заочного образования ГУУ. Идейными вдохновителями бала стали Студенческий совет Института заочного образования ГУУ и Центр светской бальной культуры «Золотой Клуб».

Великолепная атмосфера бала была создана радушием ведущих бала, студентов ИЗО ГУУ Дарии Вороновой и Дарьи Хусаиновой, а также двух именитых танцмейстеров: Елены Жуковой – руководителя Центра светской бальной культуры «Золотой Клуб», автора проекта Бал Победы «В шесть часов вечера…», танцмейстера бала «Золотой Альянс» во дворце Борджия в Испании, и Александра Аношкина – танцмейстера Кремлёвских балов и церемониймейстера балов при администрации президента Российской Федерации.

В бале приняли участие студенты и танцевальные коллективы Государственного университета управления, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московской академии Следственного комитета России, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ и других вузов.

Для создания аутентичной атмосферы к участникам были предъявлены строгие требования дресс-кода. Но надо сказать, что хлопоты дам и кавалеров оказались не напрасны. Платья, бальные туфельки, веера, сумочки и другие бальные аксессуары стали безусловным украшением вечера. Было совсем не скучно и все с удовольствием окунулись в минувшую историческую эпоху.

Балы становятся все более популярны и становятся частью жизни студенчества, а значит, частью их самих. А исторический бальный танец как раз и осуществляет функции духовного воспитания студентов, формирования их эстетического вкуса, через него формируются нравственные установки, регулирующие нормы социальных отношений и закрепляющие связь поколений.

