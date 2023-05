Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» подписал кредитные соглашения с ООО «Сочи-Плаза» на общую сумму 5,9 млрд рублей Банк «РОССИЯ» предоставил финансирование для нового строительного проекта ООО «Сочи-Плаза» по реконструкции гостинично-торгового комплекса в г. Сочи на сумму 5,9 млрд рублей. Подписание кредитных соглашений стало очередным шагом Банка по усилению позиций в сегменте кредитно-инвестиционного бизнеса и в развитии линейки корпоративных продуктов. «Сочи-Плаза» (бывшая гостиница «Москва») – это знаковый исторический объект, один из символов курортного Сочи. В рамках реконструкции планируется возведение гостиничного комплекса на 340 номеров, 128 апартаментов и коммерческих помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. м, а также торгового центра общей площадью 18,3 тыс. кв. м и наземной парковки на 110 машиномест. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в 2024 году. «Для нас важно принимать участие в знаковых инвестиционных проектах по всей стране, особенно в регионах присутствия Банка. Считаем, что после реконструкции «Сочи-Плаза» станет центром притяжения и для самих сочинцев, и для гостей курорта. В результате в Сочи появится обновленный многофункциональный комплекс с развитой инфраструктурой, в которую войдут большой конференц-центр, ресторанный комплекс, СПА, фитнес-центр и отдельный блок с жилыми резиденциями», – комментирует Заместитель Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» А.В. Шаленков. Справка: Гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза» состоит из 14-этажного здания гостиницы и 5-этажного здания торгового центра. Комплекс расположен в месте сосредоточения главных достопримечательностей региона – Центральном микрорайоне г. Сочи, на первой линии Курортного проспекта и улицы Горького, в 200 м от береговой линии и 30 км от международного аэропорта Сочи.

