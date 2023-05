Банк России рекомендовал сообщать клиентам об особенностях «зеленых» бумаг и продуктов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам при продаже продуктов устойчивого развития рекомендуется доводить до клиентов информацию об их особенностях, возможностях и рисках. Это позволит повысить осведомленность инвесторов и предотвратить распространение обычных финансовых инструментов под видом «зеленых». Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте Банка России.

Рекомендации касаются всех продуктов: акций, облигаций, ПИФ, ETF, производных финансовых инструментов, депозитов, кредитов, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования. Важно подробно раскрывать критерии, по которым можно точно определить, что инвестиции в такие продукты будут направлены на финансирование проектов устойчивого развития. Компании могут публиковать информацию на своих сайтах. Фото на превью: Fahroni / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI