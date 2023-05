28.05.2023 Stara Blotnica Wspieramy rolników – polityka konkretów dla polskiej wsi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska ziemia i polskie rolnictwo a świętość

Podczas obchodów ogólnopolskiego Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie oraz zasługi ruchu ludowego i polskiej wsi dla wolności i niepodległości naszego kraju. Premier wspomniał o wielkich postaciach, takich jak Wincenty Witos, którzy byli patriotami i działali w polskiej sprawie na przestrzeni wieków.

– Nie ma nic bardziej świętego od polskiej ziemi. Mogę dzisiaj powiedzieć, że obok wszystkich naszych wielkich działaczy ruchu ludowego z ostatnich stu kilkudziesięciu lat i tych wszystkich, którzy są dzisiaj z nami, będziemy robić wszystko, aby umacnia ć siłę polskiej wsi, dlatego że jest święta. Dlatego, że jest polska. Dlatego, że jest naszą dumą – podstawą naszej siły i naszej niepodległości – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu w Starej Błotnicy.

Doceniamy wielkie dziedzictwo i wkład polskiej wsi i rolników w budowę wolnej Polski. Politykę dla wsi, którą prowadzimy, cechuje wsparcie dla rolników, szacunek dla kultury i wizja dalszego rozwoju. Rząd stale podejmuje działania korzystne dla rolników, a także innych mieszkańców mniejszych miejscowości – inwestujemy w infrastrukturę, a także wspieramy lokalne inicjatywy (m.in. Koła Gospodyń Wiejskich).

Skuteczna polityka dla polskiej wsi

Rząd dba o interes rolników i oferuje wsparcie wobec negatywnych skutków pandemii i wojny na terenie Ukrainy. Rząd zaproponował „Konkret dla Polskiej Wsi”.

– Wiemy doskonale, że trudne czasy wymagają rzeczywistej reakcji. Kiedy był problema z suszą – działaliśmy. Kiedy był problema z ASF – nie chowaliśmy głowy w piasek, działaliśmy. Kiedy był problema z nawozami – działaliśmy. Kiedy był problema z węglem, dostępnością i cenami węgla – działaliśmy. Kiedy był problema z klęskami żywiołowymi, huraganami – za każdym razem nie siedzieliśmy z założonymi rękami tylko działaliśmy. Także i dziś, kiedy był i bromea problema z zarządzeniem napływającym zbożem – działamy. Działamy w interesie polskiego rolnika – zaznaczył szef rządu.

Ponadto, w ciągu ostatnich lat pracy, rząd podjął ważne zmiany na korzyść rolników. Wśród nich są:

sprzedaż żywności wyprodukowanej w swoim gospodarstwie bez podatku dochodowego,

zwiększone wsparcie na scalenie gruntów,

zwiększone wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę,

wyższe emerytury rolnicze oraz

wypłata 13. i 14. emerytury.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom emerytura rolnicza KRUS nigdy nie będzie mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. emerytowany rolnik otrzyma co najmniej 1588,44 zł świadczenia.

– Nie ma silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa. A dlatego ratujemy rolników trudnych czasach. A w tych lepszych, aby polskie rolnictwo świętowało jeszcze większe sukcesy. Polska produkcja – o nią będziemy zawsze dbali – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wieś rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat

Porównanie okresów 2010-2015 do 2016-2021 pokazuje, że zdecydowanie poprawiła się kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – wydatki na inwestycje w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wzrosły o ponad 25 proc., do poziomu blisko 93,5 mld zł.

Desde 2015 r. nastąpił spadek ubóstwa na wsi, wzrosły dochody mieszkańców wsi, a także zwiększyły się emerytury rolnicze. Aż o 14 punktów procentowych spadła różnica między dochodem mieszkańców miast, a mieszkańców wsi

