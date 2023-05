Университет расскажет о дикой природе Петербурга | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Бережное и разумное отношение к окружающей среде рождается из внимания не только к лесной местности, но и к городской, которая также обладает собственными экосистемами с богатой флорой и фауной. Видовое разнообразие птиц можно встретить и на улицах Санкт-Петербурга. Фотографии его пернатых жителей представил на выставке профессор СПбГУ, финалист национальной премии «Хрустальный компас» Андрей Иванов.

Выставка «Птицы Петербурга в объективе Андрея Иванова» будет представлена в галерее здания Двенадцати коллегий по 19 июня.

Открывая выставку, первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич подчеркнул, что экологическое просвещение является важным направлением университетской деятельности. Так, в Университете функционирует Экологическая клиника, а для абитуриентов доступен ряд профильных образовательных программ. «Мы живем в мегаполисе и гордимся его архитектурными красотами, но, может быть, в какой-то степени не уделяем внимание его природе. Эта выставка дает возможность остановиться и посмотреть на то, что нас окружает прекрасный живой мир нашего города, — сообщил Александр Бабич. — Экспозиция интересна тем, что ее автором является преподаватель Института истории, который уделяет большое внимание вопросам, связанным с природой, в том числе и Санкт-Петербурга. Надеюсь, что выставка и фестиваль, в рамках которого мы ее открываем, позволят вам открыть для себя много интересного, и, возможно, вы сами начнете изучать некоторые страницы живой природы нашего города или всей страны».

Директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов рассказал, что увлечение коллеги фотографией было для него открытием. Он поделился, что был впечатлен его терпением, умением отправиться в парк рано утром еще до работы, чтобы разглядеть и сфотографировать красоту в тот момент, когда человек обычно замирает от удивления и восторга. То мимолетное чудо природы, которое Андрею Иванову удалось уловить и передать, зрители смогут увидеть на выставке. «На мой взгляд, экологический патриотизм выражается не в том, чтобы ходить с флагами и лозунгами и что-то требовать. Это наше ежедневное проявление добра, уважения, внимания к окружающему нас миру. К тому, что нам дано природой или, шире скажу, богом, ― отметил Абдулла Даудов. ― Ведь правильно говорят: красота спасет мир. Вокруг нас есть и плохое, и хорошее — разное, а где же красота? А она, оказывается, настолько близка, что ее нужно только увидеть. Для этого надо любить эту планету и мир, и особенно наших братьев меньших».

Инициатор выставки, профессор Института истории СПбГУ, фотограф Андрей Иванов выразил благодарность Университету за поддержку в организации выставки.

Я буду счастлив, если, посмотрев эти работы, вы станете больше обращать внимание на красоту, которая нас окружает, потому что эти птицы находятся вокруг нас. Здесь вы увидите птиц, снятых исключительно в границах Петербурга и ближайших окрестностей. Каждый из вас может увидеть их своими глазами, если будет чуть более внимательным и начнет чуть раньше вставать по утрам. Профессор Института истории СПбГУ, фотограф Андрей Иванов

Ведущий канала «Санкт-Петербург» кандидат биологических наук и выпускник Университета Павел Глазков рассказал, что преподаватель СПбГУ хорошо известен в среде фотографов — любителей дикой природы своей профессорской педантичностью, которая позволяет ему делать снимки на высоком уровне. Но главная ценность экспозиции, по его мнению, заключается в том, что она является примером того, как любовь к природе позволяет привить и усилить чувство любви к родине. «Это не просто фотовыставка, а фестиваль, и в течение месяца здесь будет проведен ряд мероприятий, посвященных дикой природе Петербурга. Хотя словосочетание “дикий Петербург” удивляет, как это? А вот так. У нас есть своя Красная книга. Петр I основал город на месте крупнейшего в Европе миграционного пути птиц, которые пролетают через него десятками миллионов. Поэтому это ключевое место, не только Северная, но и орнитологическая столица всей нашей страны», — сообщил Павел Глазков.

С моей точки зрения, защитить природу сейчас можно только одним лишь способом — через ее познание, поскольку оно пробуждает то чувство, которое называется любовью. Ведущий канала «Санкт-Петербург», фотограф Павел Глазков

В рамках открытия фестиваля «Дикая природа Петербурга» популяризатор знаний о природе России, ведущий научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии РАН Ирина Шемарова передала в коллекцию Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ экземпляр книги «Птицы — живые сокровища Санкт-Петербурга и его пригородов». Гостей ждут встречи с ведущими учеными Университета и приглашенными экспертами в области орнитологии, а автор выставки проведет мастер-класс по съемке птиц в условиях мегаполиса.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI