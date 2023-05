Поздравляем с днём рождения Михаила Бабича!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

28 мая – время поздравлять с днём рождения одного из самых именитых выпускников Государственного университета управления, государственного и политического деятеля, кандидата экономических наук, заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, генерал-майора Михаила Бабича.

Михаил Викторович, примите искрение поздравления и наилучшие пожелания от нашего университета. Ваша работа сейчас чрезвычайно важна для России и находится на виду у всего остального мира. Уверены, что вы справляетесь с ней наилучшим образом. Пусть все намеченные проекты по военно-техническому сотрудничеству успешно осуществляются, партнёры не подводят, радуют новыми договорённостями и контрактами. Желаем вам и вашей большой семье счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Пусть биография полнится интересными фактами.

Михаил Бабич окончил Рязанское высшее военное командное училище связи в 1990 году. До того проходил службу в войсках КГБ СССР и ВДВ России, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В 1998 году окончил юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права, а в 2000-ом Государственную академию управления (ныне ГУУ) по специальности «Финансовый менеджмент». На рубеже веков руководил крупными корпорациями, работал в правительстве Московской и администрации Ивановской областей. Некоторое время выполнял обязанности председателя правительства Чеченской Республики. С 2003 по 2011 год работал Заместителем председателя комитета Госдумы по обороне. С 2011 по 2018 год являлся Полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. В 2012 году стал действительным государственным советником РФ 1 класса. С 2018 по 2019 год – Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии. В 2019 году назначен первым заместителем министра экономического развития РФ. С января 2021 года занимает должность заместителя директора ФСВТС России. Награждён медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Александра Невского и множеством других наград, в том числе именным оружием.

