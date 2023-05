27.05.2023 Wojsko Polskie cały czas stoi na straży bezpieczeństwa naszych granic

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wojsko Polskie cały czas stoi na straży bezpieczeństwa naszych granic27.05.2023

“Jak powiedział Pan premier Kaczyński, kiedy niemal dwa lata temu otrzymaliśmy sygnały świadczące o tym, że może dojść do ataku hybrydowego na Polskę ze strony białoruskiej, rozpoczęliśmy działania, k tóre zakończyły się właśnie budową ogrodzenia. Te działania rozpoczęła interwencja wojska. Zostało zbudowane tymczasowe ogrodzenie , które pozwoliło odeprzeć pierwszą falę ataku. Następnie zbudowano ogrodzenie stałe, docelowe, które dziś możemy zobaczyć. Wtedy również na podstawie decyzji Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, któ remu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński Wojsko Polskie wsparło Straż Graniczną”- podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy z Białorusią.

W sobotę 27 maja w m. Kopczany odbyło się spotkanie premiera Jarosława Kaczyńskiego i wicepremiera Mariusza Błaszczaka z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy z Białorusią.

“Do dziś żołnierze pełnią służbę tu, na granicy z Białorusią. Chodziło o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie, żeby obronić Polskę przed destabilizacją, bo przecie ż takie były intencje Kremla, żeby odciąć później walczącą Ukrainę od wsparcia, bo dziś takie wsparcie następuje. Polska wsparła Ukrainę, gdyż nie godzimy się na to, żeby Putin odbudował imperium. To zawsze zagraża Polsce, mówił o tym wielokrotnie śp. prezydent Lech Kaczyński. Wzmacniamy bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i jesteśmy konsekwentni w działaniu”

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak”. ną część naszej wschodniej granicy, a szczególnie ten najbardziej niebezpieczny odcinek – białoruski. A 187 km ogrodzenia i przeszło 200 km urządzeń elektronicznych i 800 km kabli To wszystko łączy się w ten sposób, aby ta granica była bardzo trudna do przekroczenia. inach, ale u źródeł powstania państwa jest kwestia bezpieczeństwa Z tego się państwo wywodzi i dlatego ten obowiązek trzeba traktować jako najważniejszy” – zaznaczył premier J. Kaczyński.

Szef MON podkreślił, że wojsko będzie wspierać Straż Graniczną dopóki będzie taka potrzeba.

“Dopóki będzie taka potrzeba, Wojsko Polskie będzie wspierać funkcjonariuszy Straży Granicznej. (…) Chodzi o to, żeby bronić każdego skrawka ziemi. Dlatego na podstawie decyzji Prawa i Sprawiedliwości Wojsko Polskie jest wz Macniane”

– powiedział.

OSI MIL