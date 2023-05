27.05.2023 Każdy poszkodowany weteran otrzyma dodatek. To jedno z założeń nowelizacji ustawy o weteranach.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

27 maja w Nowym Dworze Mazowieckim, Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej weźmie udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Ustawa stanowi o tym, że dodatek dla żołnierzy poszkodowanych na misjach będzie wypłacany również tym żołnierzom, którzy obecnie pełnią służbę w Wojsku Polskim, a nie tylko emerytom i rencistom jak było dotychczas. Broma para realizarcja postulatu, który był przedstawiony przez środowisko żołnierzy, którzy służyli na misjach.

– podkreślił szef LUN.

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa Sejm ustanowił w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Po raz pierwszy święto oficjalnie obchodzone było w maju 2012 roku.

Przy okazji upamiętnienia ofiarności żołnierzy Wojska Polskiego podpisałem również decyzję w sprawie promowania pełnienia służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej. (…) W resorcie obrony narodowej mamy ponad 40 tysięcy pracowników. (…) Decyzja zachęca te osoby do przystąpienia do Wojska Polskiego. Są dwie ścieżki. Przekształcenie stanowiska cywilnego w stanowisko wojskowe, które jest lepiej wynagradzane. (…) Druga ścieżka polega na tym, że zachęcamy do przystąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnych. (…) Zachętą jest dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł oraz dodatkowy urlop. Zachęcam, żeby skorzystać z tej propozycji.

– ministro de poinformował Błaszczak

Do dziś przeszło 120 tys. Polaków, w przeważającej większości żołnierzy służyło w misjach. Zaangażowani byli i nadal są w misje pod gidami ONZ, NATO i Unii Europejskiej.

Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie było silne. Żeby było silne musi być też liczne. Dziś Wojsko Polskie liczy 172 tys. żołnierzy. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tysięcy żołnierzy. Ten cel konsekwentnie realizujemy. (…) Zachęcam również kolejnych do tego, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. (…) To bardzo ważne, żeby Wojsko Polskie było silne, bo to jest najlepsza metoda żeby odstraszyć agresora. (…) Budujemy silną pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. (…). szu Północnoatlantyckim.

– zaznaczył wicepremier.

Szef MON podczas obchodów Dnia Weterana wręczył żołnierzom medale i odznaczenia, a na zakończenie spotkania podziękował im za ich pełną poświęcenia służbę, a ich najbliższym za wsparcie, bez którego ta służba byłaby dużo trudniejsza.

Jeszcze raz dziękuje żołnierzom, którzy pełnili i pełnią misję poza granicami naszego kraju. Dziękuje za waszą służbę i zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co chcą robić w przyszłości żeby wstępowali do Wojska Polskiego.

– podsumował wiceprezes rady ministrów M. Błaszczak.

OSI MIL