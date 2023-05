СПбГАСУ присоединяется к празднованию 320-летия Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Санкт-Петербург празднует свой 320-й день рождения. Неповторимая красота нашего города известна во всем мире. Он славится своими музеями, парками, каналами, мостами. Его историческая часть является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Облик Санкт-Петербурга создавали выдающиеся зодчие. Среди них те, чьи судьбы связаны с нашим университетом. Творения выпускников старейшего в России высшего учебного заведения архитектурно-строительного профиля неизменно взывают восхищение гостей и жителей Северной столицы.

Чтобы построить город, нужны не только архитекторы, но и строители, дорожники, мостовики. Из стен нашего вуза вышло не одно поколение блестящих инженеров, которые внесли большой вклад в развитие Петербурга.

В наше время выпускники и преподаватели СПбГАСУ участвуют в важных для города проектах, помогают разрабатывать научно обоснованные градостроительные решения, сохранять архитектурное наследие петербургского исторического центра и его пригородов. Проводят экспертизы, обследования и инженерно-геологические изыскания, лабораторные и полевые исследования.

Желаем нашим выпускникам и преподавателям дальнейших профессиональных успехов! С днём рождения, Санкт-Петербург!

