Сборная России завоевала все золото на Азиатской физической олимпиаде

Российские школьники одержали блестящую победу на Азиатской физической олимпиаде, получив 8 золотых медалей. Азиатская физическая олимпиада проходила в этом году в Улан-Баторе (Монголия) в очном формате и собрала более 230 участников из 30 стран Азии.

В сборную команду попали школьники 10 и 11 классов Москвы и Физтех-лицея им. Капицы (Долгопрудный):

Вячеслав Бобков, Москва;

Роман Бурцев, Московская область;

Даниил Гаврилов , Московская область;

Всеволод Доля, Московская область;

Алексей Душанин, Московская область;

Александр Ершов, Московская область;

Александр Ившин, Московская область;

Егор Потапов, Москва.

Тренирует команду преподаватели МФТИ, тренерский штаб возглавляет Виталий Шевченко, директор по довузовской подготовке МФТИ.

«Сборная России показала блестящий результат на этой олимпиаде. Задания были настолько сложными, что наши ребята решили около половины предложенных задач. Свои плоды дала исключительная экспериментальная подготовка, которой мы уделяем большое внимание на Физтехе – спецприз за лучший результат экспериментального тура завоевал россиянин Егор Потапов. Важно отметить, что в сборной из восьми человек трое десятиклассников — это хороший задел на олимпиадный сезон 2024 года», отметил руководитель тренерского штаба Виталий Шевченко.



В промежутках между этапами олимпиады перед ее участниками с лекцией выступил выпускник МФТИ, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.

Поздравляем победителей и благодарим тренеров команды!

