Поздравляем с Общероссийским днем библиотек!

27 мая традиционно отмечается Общероссийский день библиотек.

Он установлен Указом Президента в 1995 году и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

На конференции «Библиотечный маркетинг 360°» ректор ГУУ Владимир Строев заметил: «Библиотеки — это не просто хранилища книг, но и культурные, научно-образовательные центры, куда люди хотят приходить».

Научная библиотека ГУУ – одна из университетских библиотек России, которая перешагнула столетний рубеж. Фундаментом формирования книжного фонда послужили библиотечные собрания Женской торговой школы императора Николая II, Александровского и Николаевского коммерческих училищ.

Сейчас фонд печатных и электронных ресурсов библиотеки составляет около 2 млн экземпляров. У каждого студента есть свой личный кабинет, с помощью которого он может пользоваться 19 электронными сервисами, из которых пять – электронные библиотечные системы.

Поздравляем сотрудников библиотеки ГУУ с профессиональным праздником и благодарим за их труд.

Желаем крепкого здоровья, мудрости, благополучия, и чтобы в библиотеку не зарастала тропа читателей и ценителей книги.

