Максим Решетников и Дмитрий Артюхов обсудили реализацию инвестиционных проектов в ЯНАО

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов в ЯНАО и возможности для расширения поддержки внутреннего туризма.

«Уникальная природа, культурное наследие коренных народов, возможности для экологического туризма – все это с каждым годом привлекает внимание новых путешественников. Мы видим большой потенциал для развития данного сектора и готовы поддерживать предпринимательскую инициативу в этой области», – отметил Максим Решетников.

Дмитрий Артюхов рассказал о работе по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. Один из основных элементов проекта – туристический комплекс Рай-Из – создается по концессии. Соответствующее соглашение подписано в октябре 2022 года.

«В регионе ведутся активные работы по всем объектам будущего туристического кластера. Реализация проекта позволит значительно увеличить турпоток в регион и даст существенный бюджетный эффект», – отметил глава ЯНАО.

Участники встречи также обсудили поддержку регионом предприятий малого и среднего бизнеса.



«На Ямале наблюдается стабильный прирост по количеству предпринимателей и численности занятых в работе бизнеса. Динамика зарегистрированных предпринимателей и самозанятых в регионе составила 74 %, по численности трудоустроенных – рост на 13 %. Этому способствовали мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также наши собственные региональные меры господдержки для бизнеса. В каждом городе округа открыты центры «Мой бизнес», которые реализуют программы поддержки бизнеса. Среди них льготные займы, поручительства, грантовая, информационно-консультационная и образовательная поддержка», – отметил Дмитрий Артюхов.

