За 10 лет инвестиции в Республику Дагестан выросли в два раза

Инвестиции в экономику Республики Дагестан за 10 лет выросли в два раза и по итогам 2022 года составили 314 млрд рублей, что стало лучшим результатом в СКФО. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров на встрече с бизнес-сообществом республики.

Четвертую встречу с предпринимателями Северного Кавказа Минэкономразвития России и Кавказ.РФ провели в столице Дагестана – Махачкале. Главная цель диалога – определить точки роста экономики региона, сформировать перечень барьеров на пути у бизнеса для их устранения, обозначить возможности заемного финансирования и других мер поддержки, в частности, для развития в республике ковроткачества, рыбоводного хозяйства и мясного овцеводства.

«Сегодня Дагестан занимает первое место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал – в 2022 году привлечено 314 млрд рублей. Это в два раза выше, чем еще десять лет назад. В регионе реализуются проекты обувного, туристического и стекольного кластеров, активно развивается сельское хозяйство. Вместе с тем у бизнеса республики есть сложности, которые в общем такие же, как и в других регионах СКФО. Прежде всего, это доступность кредитных решений и кадровый дефицит, которые непосредственно влияют на экономику региона. Для грамотного решения этих вопросов мы в том числе проводим такие встречи», – отметил Сергей Назаров.

О работе в регионе института развития Кавказ.РФ рассказал генеральный директор компании Андрей Юмшанов. В проработке в настоящее время – три дагестанских инвестпроекта стоимостью 6,4 млрд рублей. Это производство напитков и соков, завод по переработке фруктов и овощей, а также проект в Каспийске – организация производства стеклянных нитей.

«Нам, как инвестиционной компании, очень важно слышать позицию бизнеса. Самый главный вопрос по всем республикам, включая Дагестан, – наличие «дешевых» денег. Именно поэтому на подобные встречи мы приглашаем и банки, и институты развития – таким образом выстраивается прямой диалог. Мы выступаем проводником между бизнесом и властью и видим, что результат есть. Ежегодно инвестиционный портфель банков на Северном Кавказе растет. К примеру, часть своих ресурсов мы объединили со Сбером. И по контракту предполагается, что только в Республике Дагестан он профинансирует проекты на сумму порядка 2,5 млрд рублей, и это только начало», – отметил Андрей Юмшанов.

Также Кавказ.РФ продолжает работу над новым туристическим проектом – Каспийский прибрежный кластер. Будущий морской курорт сможет привлечь в республику 72 млрд внебюджетных инвестиций, обеспечит работой почти 7 тысяч человек. Строительство инфраструктуры на побережье планируется начать в 2026 году.

В совещании приняли участие заместитель полпреда Президента России в СКФО Владимир Надыкто, первый заместитель председателя Правительства республики Руслан Алиев, руководители профильных министерств, представители деловых объединений республики, а также институтов развития и банков: Корпорация МСП, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. От делового сообщества на встрече присутствовали индивидуальные предприниматели Дагестана и руководители федеральных и региональных компаний, в числе которых «Ириб», «СК-АКВА», «Югагрохолдинг», «ДагМясо», «Кизлярский коньячный завод», «Адат Тревел», «Каспийский завод стекловолокна» и другие.

По итогам встречи с бизнесом Дагестана региональные и федеральные власти в связке с институтами развития, банками и предпринимателями сформируют актуальный портфель государственных мер инструментов поддержки, в том числе экспертной и кадровой, подготовят предложения по дополнительным решениям.

Ранее аналогичные встречи с представителями делового сообщества прошли в трех субъектах СКФО – Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике.

