В консорциум при СПбГУ вошла компания VALO | Санкт-Петербургский государственный университет

Директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков рассказал, что участники консорциума начали работу над проектом по созданию цифровых токенов для коммерческой недвижимости.

«Развивать токенизацию апартаментов на базе технологий распределенных реестров мы планируем совместно с крупными девелоперскими и управляющими компаниями, поэтому присоединение компании “ВАЛО” к консорциуму поможет сделать большие и значимые шаги в этом направлении», — отметил Дмитрий Шишмаков.

С помощью разработки консорциума пользователи смогут за токены приобретать квадратные метры. Токены — это цифровые финансовые активы, которые чем-то обеспечены в физическом мире, в данном случае недвижимостью.

Он также рассказал, что покупка недвижимости с помощью цифровых финансовых активов — это новая возможность обезопасить инвестиции и исключить риски недобросовестного отношения застройщиков к вложениям. Блокчейн-технологии позволяют надежно хранить информацию о сделках, договорах об обязательствах сторон, а также создать безопасный сервис для всех пользователей.

Новый участник консорциума «ВАЛО Сервис» — управляющая компания комплекса апарт-отелей VALO, которая предоставляет полный объем девелоперских, гостиничных услуг и услуг управления недвижимостью: от создания проекта до загрузки апарт-отелей и эксплуатации номеров. Компания была основана в 2017 году и является действующим членом Российской гильдии управляющих и девелоперов.

«Наша цель — осмысленное внедрение современных цифровых технологий в гостиничный сервис в его широком понимании. Вступление в консорциум при СПбГУ для VALO — серьезный шаг к цифровым инновациям, эффективному обмену информацией, опытом и экспертизой», — отметил генеральный директор УК «ВАЛО Сервис» Константин Сторожев.

Центр технологий распределенных реестров создан в 2018 году на базе Санкт-Петербургского университета и является ведущим центром компетенций программы «Национальная технологическая инициатива» по развитию технологии и экосистемы блокчейн в России. Совместно с НП «РУССОФТ» при центре создан консорциум, который объединяет лидеров научных, образовательных учреждений и индустриальных партнеров.

Консорциум по развитию технологий распределенных реестров на базе Университета был создан 9 декабря 2020 года — тогда было подписано первое соглашение о сотрудничестве между СПбГУ и НП «РУССОФТ». Сегодня, помимо СПбГУ, компании «РУССОФТ» и «ВАЛО Сервис», участниками консорциума являются компании «Ингосстрах», «Веб3 Интегратор», «Финдинамика», «Маиндсмит», «Ланит Северо-Запад», Bercut, Nexign, Decentury, Takemycode, Tango Vision, «Шард», «МАС-Внештранс», «Цифровые платежи», Санкт-Петербургская валютная биржа, Центр компьютерных разработок, Международный банковский институт, Петербургский технический центр, строительная компания «Красная стрела» и научно-образовательные учреждения: Государственный университет управления, Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича, Российский университет дружбы народов.

