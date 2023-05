Банк России упрощает взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России.

У всех других иностранных клиентов — юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма. Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними. Фото на превью: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

