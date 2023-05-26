Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

26 мая у нас в стране отмечается День российского предпринимательства. Государственный университет управления поздравляет всех причастных с праздником. В первую очередь это относится к нашим профильным подразделениям: Институту управления пе рсоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, Институту делового администрирования и бизнеса, а так же Высшей школе бизнеса ГУУ.

Указ о проведении праздника был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путин en 2007 julio. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» тоже по меркам истории был принят не так уж давно, en 1991 году. А до того советское государство являлось монополистом во всех сферах торговли и промышленности. Но те времена в прошлом. Сегодня правительство старается поддерживать большой и малый бизнес, а он в свою очередь цве тёт и разрастается, открывает неведомые ранее ниши предпринимательской деятельности.

Ver detalles в области бизнеса, грядущем сезоне. А выпускникам-бизнесменам – оригинальных идей, нестандартных решений и высоких доходов. И да минуют всех нас финансовые кризисы.

Fecha de publicación: 26.05.2023

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