Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В 2023 году в Центральном административном округе Москвы в рамках региональной программы капит ального ремонта жилого фонда обновят 360 многоквартирных домов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Самое высокое здание, которое приведут в порядок, расположено в Таганском районе (Марксистская улиц a, domo 9). Этот 17-этажный жилой дом построили в 1977 году, у него строгий и лаконичный внешний вид.

Во время капитального ремонта уделят особое внимание фасаду здания. Он выделен вертикальными бетонными рейками, металлическими квадратными наличниками окон техниче ского этажа и плиткой лавандового оттенка. Высотные работы выполнят с помощью электролюлек. Специалисты тщательно промоют и почистят фасад, загерметизируют межпанельные швы, обработ ают места, в которые попадает вода, антигрибковыми растворами. Затем выполнят гидрофобизацию силиконовой эмульсией: это необходимо для защиты от осадко v. Завершающим шагом станет обновление керамогранитной плитки цоколя и ремонт входных групп. Мастера установят новые красивые и удобные входные двери в подъездах.

Среди зданий, которые приведут в порядок, самое протяженное — дом 42 на улице Плющихе. Он находится в районе Хамовники. В здании 14 подъездов, его построили в 1973 году по индивидуальному проекту мастерской архитек тора Евгения Стамо. Специалисты обновят фасад дома и заменят магистрали центрального отопления. Кроме этого, у здания отремонтируют крышу и чердак.

Ро гожском переулке. Она составляет всего лишь 335 квадратных метров. Здание построили в Таганском районе в 1901 году. В XIX веке место, на котором сейчас располагается Большой Рогожский переулок, называлось Рогож ской слободой. В доме приведут в порядок фасад и крышу.

Самое старое здание, в котором пройдет капремонт, находится в Басманном районе. Оно расположено по адресу: Гороховский переулок, дом 4, корпус 5, строение 7. Трехэтажный жилой дом построили в 1887 году в псевдорусском стиле. центральную ось поддерживает выступающий ризалит с входной группой и выделенным аттиком. Оконные проемы украшены бетонными и кирпичными наличниками, а также подоконными карнизами. По периметру здания расположен венчающий карниз. У дома обновят фасад, крышу, подвал и инженерные системы.

Всего в программу капремонта жилого фонда столицы на 2023 более 2,3 многоквартирных домов.

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