26.05.2023 Ministro Wizyta Rzeczkowskiej con krajach Zatoki Perskiej

Od 21 do 26 maja 2023 r. ministra Magdalena Rzeczkowska przebywała z wizytą w krajach Zatoki Perskiej – Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska minister finansów spotkała się z jej odpowiednikami oraz wzięła udział w debacie poświęconej przyszłości inwestycji zagranicznych w Europie podczas Qatar Economic Forum 2023.

Główne tematy wizyty to poszerzenie ram współpracy gospodarczej i finansowej oraz kwestie związane z globalną sytuacją makroekonomiczną.

Spotkania z ministrami finansów krajów Zatoki Perskiej

Ministro Rzeczkowska spotkała się w Arabii Saudyjskiej z ministrem inwestycji – Khalidem A. Al-Falihem, z ministrem finansów – Mohammedem Al-Jadaanem, w Katarze z ministrem finansów Alim bin Ahmedem Al Kuwarim oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z sekretarzem stanu ds. finansowych J.E.Mohamedem bin Hadim Al Hussainim.

Głównymi tematami podjętymi podczas wizyty minister Rzeczkowskiej w Rijadzie były kwestie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji współpracy w sektorze finan sowym Przeprowadzone przez polską minister rozmowy, ich aktywny i merytoryczny przebieg, potwierdzają otwarcie strony saudyjskiej na dynamiczną odbudowę relacji z Polską.

Z kolei w Abu Dhabi ministrawie do spraw finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich Magdalena Rzeczkowska oraz Mohamed bin Hadi Al Hussaini podpisali wspólną deklarację o pogłębionej współpracy w obszarze podatków.

W Katarze ministrowie finansów postanowili, na prośbę Ministra Al. Kuwariego, rozpocząć pracę nad dwustronną deklaracją o współpracy pomiędzy dwoma ministerstwami.

Porozumienie polityczne pomiędzy Polską a ZEA pozwoli na intensywniejszy dialog bilateralny poświęcony wymianie gospodarczej i podatkowej oraz wymnę dobrych praktyk. W trakcie spotkania ze swoim odpowiednikiem minister Rzeczkowska przedstawiła stronie emirackiej stan polskiej gospodarki podkreślając jednocześnie osiągnięcia resortu finansów w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego, polityki celnej oraz wykorzystan ia najnowszych technologii w kwestiach będących w kompetencji resortu. Strona emiracka wykazała duże zainteresowanie tematem edukacji finansowej już na poziomie szkół podstawowych i średnich.

Spotkania z sektorem bankowym na Bliskim Wschodzie

Szefowa resortu finansów w regionie Zatoki Perskiej spotkała się z prezesem Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej Aymanem Mohammadem Al-Sayarim, prezesem Saudi National Bank (SNB) Sajidem Al-Ghamdim i CEO SNB Talalem Alkhereijim, a także z prezesem Banku Centralnego Kataru Bandar bin Saoud Al- Thani oraz z gubernatorem Banku Centralnego ZEA Khaledem Mohamedem Balamą.

Foro Ekonomiczne Katarze

Forum Ekonomiczne Katarze jest platformą spotkań globalnego biznesu i inwestycji na Bliskim Wschodzie. Uczestniczą w nim przedstawiciele rządów, biznesu i rynków finansowych. Na marginesie El ministro del Foro finansów rozmawiała z Emirem Kataru szejkiem Tamimem bin Hamad Al Thanim. Obie strony zaakcentowały bardzo dobre dwustronne stosunki między naszymi państwami. Strony podkreśliły także potrzebę wykorzystywania wspólnych możliwości w kontekście dalszego rozwoju ekonomicznego obu państw.

Spotkania z inwestorami

W trakcie wizyty w Emiratach, minister finansów odbyła szereg spotkań bilateralnych zarówno o charakterze politycznym jak i z największymi emirackimi instytucjami biznesowo -inwestycyjnymi. Ministro Rzeczkowska spotka się z organizacjami zrzeszającymi inwestorów jak m.in. Autoridad de Inversiones de Qatar, Autoridad de Inversiones de Abu Dabi.

