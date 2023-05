26.05.2023 Ministros dos Zdrowia Bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw wirusowi HPV dla nastolatków w wieku 12 i 13 lat

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Już od 1 czerwca dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat będą mogli przyjąć bezpłatną szczepionkę przeciw HPV. Rodzice i opiekunowie mogą w prosty sposób zapisać dziecko na szczepienie bezpośrednio w placówce, przez Internetowe Konto Pacjenta lub na bezpłatnej infolinii 989. Ta bezpłatna i dobrowolna szczepionka jest najskuteczniejszą formą profilaktyki. Zapobiega rozwojowi wirusa w organizmie oraz uniemożliwia pojawienie się komórek nowotworowych.

Prosta rejestracja na szczepienie przeciw HPV

Już od 1 czerwca, ponad 830 tys. młodzieży w wieku 12 i 13 lat może bezpłatnie, bez skierowania zaszczepić się przeciw wirusowi HPV.

– Chcemy, żeby wszystkie dziewczynki i chłopcy – oczywiście na zasadzie dobrowolności, ale bezpłatnie – mogli skorzystać z tej szczepionki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rodzice i opiekunowie mogą w prosty sposób zapisać dziecko przez:

bezpłatną infolinię 989, która czynna jest 7 dni w tyg. od godz. 7:00 a 20:00,

e- rejestrację na Internetowym Koncie Pacjenta,

w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), gdzie realizowane są szczepienia obowiązkowe oraz zalecane dla dzieci i młodzieży.

Szczepionka przeciw HPV – skuteczna profilaktyka

Szczepienie przeciw HPV w wieku nastoletnim to najskuteczniejsza forma profilaktyki. Zapobiega nie tylko rozwojowi wirusa HPV w organizmie, ale również uniemożliwia pojawienie się komórek nowotworowych. Dodatkową zaletą broma, że ​​nastolatkom wystarczy podać tylko dwie dawki szczepionki, zamiast trzech.

Miliony osób zaszczepionych na całym świecie

Szczepienie jest bezpieczne i dobrze tolerowane. Odporność po przyjęciu szczepionki jest długotrwała, a poziom przeciwciał utrzymuje się dłużej niż po naturalnym zakażeniu HPV. Na świecie podano już kilkaset milionów dawek szczepionek, które uratowały życie zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

VPH del virus de Groźny

Ludzki wirus brodawczaka – czyli Virus del papiloma humano (VPH) – może przerodzić się m.in. w raka szyjki macicy. To czwarty na świecie rak pod względem częstości występowania nowotwór złośliwych.

W Polsce każdego roku prawie 3 tysiące kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Jego śmiertelność oceniana jest na poziomie 50%.

– Szczepienie to jest wielka nadzieja i wielka szansa na to, że kolejne pokolenia Polek nie będą już musiały borykać się, walczyć z tym strasznym rakiem szyjki macicy – ​​podkreślił szef polskiego rzą du.

Pamiętaj, że zakażenie wirusem HPV może również prowadzić do rozwoju innych nowotworów. Zadbaj o bezpieczną przyszłość dziecka i zapisz je na szczepienie.

Dowiedz się więcej na temat szczepień przeciw HPV!

