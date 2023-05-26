26 мая 2023 года состоятся два депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 26 мая 2023 г. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023184 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 700 000 Срок размещения, в днях 7 Дата внесения средств 29 мая 2023 г. Дата возврата средств 05 июня 2023 г. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIXED Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,20 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Минимальный спред, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 14:00 по 14:20 Заявки в предварительном режиме: с 14:00 по 14:10 Заявки в режиме конкуренции: с 14:10 по 14:20 Формирование сводного реестра заявок: с 14:20 по 14:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 14:20 по 14:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 14:45 по 16:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 14:45 по 16:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 17.02.2023 г. № 4н

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