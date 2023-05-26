25 мая состоится депозитный аукцион Акционерного общества Микрокредитная компания “Гарантийный фонд Самарской области”

Дополнительные условия

проценты на сумму вклада (депозита) начисляются и выплачиваются ежемесячно; начисление комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету не допускается; пролонгация договора банковского вклада (депозита) по истечении срока размещения депозита не допускается; досрочное востребование суммы вклада (части суммы вклада) по требованию АО МКК “ГФСО”, при этом на сумму досрочно востребованных денежных средств процентная ставка устанавливается в размере выше ставки для досрочного востребования суммы вклада (части суммы вклада), установленной в кредитной организации (далее – “до востребования”)