25 мая состоится депозитный аукцион Акционерного общества Микрокредитная компания “Гарантийный фонд Самарской области”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
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|Параметры
|Дата проведения депозитного аукциона
|25.05.2023
|Валюта размещения
|RUB
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|210 000 000.00
|Срок размещения, дней
|181
|Дата внесения средств
|25.05.2023
|Дата возврата средств
|22.11.2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|8.52
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|210 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одной организации, шт.
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Открытая
|Дополнительные условия
|проценты на сумму вклада (депозита) начисляются и выплачиваются ежемесячно; начисление комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету не допускается; пролонгация договора банковского вклада (депозита) по истечении срока размещения депозита не допускается; досрочное востребование суммы вклада (части суммы вклада) по требованию АО МКК “ГФСО”, при этом на сумму досрочно востребованных денежных средств процентная ставка устанавливается в размере выше ставки для досрочного востребования суммы вклада (части суммы вклада), установленной в кредитной организации (далее – “до востребования”)
|Основание Договора
|Генеральное соглашение
|Расписание (по московскому времени)
|Время сбора заявок
|с 13:00 по 13:25
|Заявки в предварительном режиме
|с 13:00 по 13:20
|Заявки в режиме конкуренции
|с 13:20 по 13:25
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|до 13:40