Эксперты «Большой двадцатки» обсудили вопросы реформы ВТО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Департамента торговых переговоров приняли участие в очередном, втором по счету, заседании Рабочей группы G20 по торговле и инвестициям, которое прошло под председательством Индии 23-25 мая в Бангалоре.

Центральной темой обсуждения стала реформа ВТО – один из ключевых вопросов повестки 13-й Министерской конференции ВТО, которая состоится в феврале 2024 г. в ОАЭ. Участники обменялись мнениями о ключевых направлениях реформы. Приоритетом остается скорейшее восстановление ныне парализованной двухступенчатой системы разрешения споров ВТО.

Отдельное внимание эксперты также уделили адаптации «свода правил» ВТО к современным реалиям международной торговли, включая растущий «разрыв» в конкурентоспособности и уровне развития членов Организации. По мнению российской делегации, существенный «вклад» в усиление такого разрыва вносит растущий торговый протекционизм со стороны некоторых стран и искажения конкуренции в новых их проявлениях.

«Современный протекционизм принимает много форм. Протекционистские меры в том числе вводятся под предлогом защиты экологии или интересов национальной безопасности. Конкуренцию – особенно для развивающихся и наименее развитых экономик – искажают и массовые финансовые вливания развитых стран в структурную перестройку экономик. Яркий тому пример – субсидии в рамках «ускоренного зеленого энергоперехода». ВТО должна быть «хорошо оснащена» для эффективной борьбы с такими практиками», – было отмечено в российском выступлении.

Рабочая группа обсудила инициативы индийской стороны по «оцифровке» торговых документов, повышению доступа ММСП к информации в сфере ВЭД-регулирования в рамках глобального специализированного портала, созданию механизма прослеживаемости глобальных цепочек добавленной стоимости. В рамках дискуссии по упрощению торговли услугами состоялся обмен опытом по вопросам заключения соглашений о взаимном признании квалификаций. Обсудили предложение индийского председательства по созданию «неформального» диалога G20 по актуальным вопросам торговли и инвестиций.

Ожидается, что указанные темы будут в фокусе повестки встречи Министров торговли и инвестиций G20, которая пройдет 24-25 августа в городе Джайпур.

Работа Группы будет продолжена в течение предстоящих двух месяцев с прицелом на принятие итоговых документов к встрече Министров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI