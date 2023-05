Экономика и финансовая система продолжают адаптироваться к санкциям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ситуация в российской экономике улучшается, однако ряд уязвимостей в нефинансовом и финансовом секторах требует внимания.

В частности, компании сталкиваются со снижением выручки, ростом расходов в связи с тем, что им необходимо выходить на новые рынки, заменять иностранное оборудование. Происходит переход к использованию альтернативных валют (прежде всего юаня), но возможности хеджирования в них ограничены, периодически стоимость ликвидности в юанях увеличивается. В связи с этим Банк России начал проводить операции «валютный своп» с юанем. Вырос объем переводов граждан на свои банковские и брокерские счета за рубежом. Во многом эти деньги используются для оплаты покупок, поездок за границу. Наблюдается рост зарубежных сбережений у части граждан, что создает для них риски ограничения операций по счетам и ценным бумагам, а также риски, связанные с финансовой устойчивостью иностранных банков и брокеров. Кроме того, отток средств граждан за рубеж негативно влияет на долгосрочные пассивы российских кредитных организаций. В результате усиливаются процентные риски банковского сектора. Банки ограничивают вложения в облигации федерального займа и не восстанавливают свой запас ликвидности. Пример недавнего кризиса в США показывает, что банкам необходимо тщательно управлять и процентным риском, и риском ликвидности. Помимо того, сохраняются и традиционные уязвимости — высокая доля закредитованных граждан и дисбалансы на рынке ипотеки. Для ограничения долговой нагрузки таких заемщиков регулятор ужесточил макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций. Также ограничены рискованные схемы в ипотечном кредитовании. Более подробно читайте в очередном Обзоре финансовой стабильности.

